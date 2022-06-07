Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor

Tatil için Antalya ve çevresini seçen her 10 turistten 2'sinin rafting yapmak için geldiğini kaydeden Aksu, "Antalya için Köprülü Kanyon çok önemli bir destinasyon. Buradaki doğal güzellikleri gören turistler hayran kalıyor. Bir kere rafting yapan, bir sonraki tatil programına raftingi mutlaka dahil ediyor. Çünkü burada aradığı her şeyi buluyor. Eğlenceli bir gün geçiriyor, kanyon suyunda serinliyor, bol bol kahkaha atıp, korkuyu yaşıyor.