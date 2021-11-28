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Köprüden düşen TIR, alev alev yandı: 2 ölü, 1 yaralı

Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, köprüden düşerek alev aldı. Kazada, sürücü Halil Aytekin ve araçta bulunan Kenan Koçsoy hayatını kaybederken, Abdullah Alkan ise ağır yaralandı.

2021-11-28 23:15:40

Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinin yakınında meydana geldi. Halil Aytekin yönetimindeki 27 AAG 932 plakalı et yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprülü kavşaktaki bariyerleri yıkarak, düştü. Yaklaşık 6 metreden alt yola düşen TIR, alev alıp yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alan TIR'da yolcu konumundaki Abdullah Alkan, yanan araçtan ağır yaralı olarak kurtulurken, Niğde Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında TIR sürücüsü Aytekin ile yanındaki Kenan Koçsoy'un öldüğü belirlendi.

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Yaralı, ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aytekin ve Koçsoy'un cansız bedenleri ise kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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