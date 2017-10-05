Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 12 gözaltı

05.10.2017 10:51:06

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Konya'da üç aylık takibin ardından uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Müdahale Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında uyuşturucu ticarete yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takibinin tamamlanmasının ardından narkotik polisi, operasyon için harekete geçti. Narkotik polisi, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda, 12 paket 38,4 gram eroin, 9 paket 2,3 gram kokain, 29 paket halinde 190 gram esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma hastanesinden sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.(İbrahim Yetkin/İHA)