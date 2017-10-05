Konya'da uyuşturucu operasyonu
Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı
05.10.2017 10:53:57
Konya'da polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.
Konya'da polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun sokaklarda uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 10'u yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.