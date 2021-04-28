Konya Büyükşehir'den 50 milyonluk sosyal destek paketi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor durumda kalan Konyalılara destek olmak amacıyla ikinci büyük sosyal destek paketini hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Altay, “Bu kapsamda 50 milyon liralık bütçe ayırdık. 10 bin esnafımıza biner liralık sosyal desteklere bugün başlıyoruz. Ayrıca Konya’da ben zordayım, sıkıntıdayım, yardıma ihtiyacım var diyen tüm hemşehrilerimizi Konya Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinden başvuruya davet ediyorum.” dedi.