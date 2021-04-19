Konut kredisi faizleri düştü mü? Ev kredisi faizleri düşecek mi? Konut kredileri ne kadar oldu?

Konut kredisi faizleri düştü mü? Ev almayı düşünenler konut kredisi faizlerinin düşmesini dört gözle bekliyor. Merkez Bankası başkanın değişmesiyle de konut kredisi faiz oranlarının düşeceği tahmin ediliyordu. Ev kredileri düştü mü? Ancak MB faizi sabit tutma kararı aldı. Faizsiz konut edindirme firmalarına da devlet güvencesi gelmesiyle de bankaların bunlarla rekabete girmesi için faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Konut kredisi faizleri düşecek mi? Ev kredisi faizleri ne kadar oldu? İşte bankaların güncel konut kredisi faiz oranları...

Konut almayı düşünenler artan konut kredisi oranlarının düşmesini bekliyor. Faize karşı olmasıyla bilinen yeni Merkez Bankası başkanının göreve gelmesiyle konut kredileri faizlerinde de indirim beklentisi bir hayli yükseldi. Yükselen döviz kuru ve artan maliyetler nedeniyşe konut fiyatları her geçen gün artarken ev almayı düşünenler de bu artış karşısında yğksek faiz ödememek için araştırmalara başladı. Faizssiz konut edindirme sistemlerine de ilgi bu dönemde artmış durumda. Vatandaşlar da konut kredisi faizleri düştü mü, konut kredisi faizleri düşecek mi gibi soruları sormaya başladı. Peki Ev kredileri düştü mü?

Konut kredisi faizleri düştü mü?

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Nisan ayına ilişkin hazırladığı İnşaat Sektörü Analizi Raporu yayımlandı. 1. el konut satışlarına yönelik düşük faizli kredi kampanyalarının hayata geçirilmesinin sektörün desteklenmesi için önemli olduğu belirtilen raporda, "Daha uzun soluklu olarak ise konut segmentindeki canlanmanın pek çok sektörde canlandırıcı etkisi dikkate alınarak alternatif gayrimenkul finansman modelleri geliştirilmesi ve özellikle dar gelirliler için konut hesabı uygulamasının etkin hale getirilmesi önerilmektedir." ifadesi kullanıldı. Vatandaşlar da bu gelişmelerin ardından konut kredisi faizlari düştü mü sorularını sormaya başladı.

Konut kredisi faizleri düşecek mi?

Konut kredisi faizlerinin düşmesi muhtemel. Ancak bu düşüşün ne zaman olacağı ise bilinmiyor. Merkez Bankası faizleri kademeli olarak indirmeye başladığı zaman konut krdileri de düşüşe geçecek. Ayrıca faizsiz konut firmalarına devlet güvencesi gelmesiyle de vatandaşın bu firmalara ilgisi arttı.

Bankaların güncel kredi faiz oranları

Konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve araç kredisi çekmek isteyenler güncel faiz oranlarını merak ediyor. Faiz oranlarında göze çarpar bir değişiklik şu anda yok. İlerleryen zamanlarda faiz oranlarıda düşüş görülebilir. İşte bankaların 2021 Nisan güncel faiz oranları;

Akbank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,62-2,13

Taşıt kredisi: %1,56-1,66

Konut kredisi: %1,41

DenizBank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %2,23

Taşıt kredisi: %1,74

Konut kredisi: %1,79

Garanti BBVA kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22

Taşıt kredisi: %1,80

Konut kredisi: %1,50-1,79

ING Bank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,64-1,69

Taşıt kredisi: %1,79

Konut kredisi: %1,49-1,69

Türkiye İş Bankası kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,65

Taşıt kredisi: %1,55-1,60

Konut kredisi: %1,45

QNB Finansbank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,49

Taşıt kredisi: %1,79

Konut kredisi: %1,56

TEB kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,60

Taşıt kredisi: %1,75

Konut kredisi: %2,00

Yapı Kredi Bankası kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,89-2,57

Taşıt kredisi: %1,65

Konut kredisi: %1,50

Halkbank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: % 1,51

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,38

Kuveyt Türk kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: % 1,76

Taşıt kredisi: %1,66

Konut kredisi: %1,64

VakıfBank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,51

Taşıt kredisi: %1,50

Konut kredisi: %1,32

Ziraat Bankası kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,58

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,37

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