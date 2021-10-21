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Konut kredisi faizi düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? Güncel kredi faiz oranları

Ülkemizde yüz binlerce kişi ev sahibi olmanın hayalini kuruyor. Ardan inşaat maliyetleri sonrası konut fiyatları son yıllarda bir hayli artmış durumda. Ev almanın giderek güçleştiği şu günlerde vatandaşlar kredi faiz oranlarının makul seviyeye gelmesini bekliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararından sonra ev almak isteyenler Konut kredisi faizi düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? sorularını sormaya başladı. İşte güncel banka kredi faiz oranları.

Konut kredisi faizi düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? Güncel kredi faiz oranları
21.10.2021 12:58:59
Konut kredisi faizi düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? Güncel kredi faiz oranları

Piyasaların gözü Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararında. Merkez Bankası 21 Ekim'de yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısı ile politika faizi konusunda kararını verecek.

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Konut kredisi faizi düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? Güncel kredi faiz oranları

Merkez Bankası'nın kararı en çok da kredi çekmek için bekleyen binlerce kişiyi ilgilendiriyor. 

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Konut kredisi faizi düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? Güncel kredi faiz oranları

Bankadan kredi çekme planı yapan ancak yüksek faizler nedeniyle bu isteklerini bir süre ertelemek sorunda kalan vatandaşlar Merkez Bankası'nın faizleri indirmesini bekliyor. 

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Konut kredisi faizi düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? Güncel kredi faiz oranları

Konut kredisi faizi düştü mü? 

Merkez Bankası Eylül ayında faizleri 100 baz puan indirdi. Uzun süre yüzde 19 bandında olan faizler yüzde 18'e geriledi.

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Konut kredisi faizi düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? Güncel kredi faiz oranları

Merkez Bankası'nın 16 ay sonra yaptıoğı faiz indirimi kredi çekecek olan binlerce kişiyi heyecanlandırdı. Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirimi henüz konut kredilerine yansıdığı söylenemez. Faizlerin aşağı doğru çekilmesi devam ettikçe banka kredi faiz oranları da düşüşe geçebilir.

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Konut kredisi faizi düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? Güncel kredi faiz oranları

Banka kredi faizleri düştü mü? 

21 Ekim Banka kredi faizlerine bakıldığı zaman faiz oranlarında göze çarpar bir düşüş görülmüyor. Bankalar bazen faizlerle ilgili kampanyalar düzenleyebiliyor. Uygun faizli kredi almak için bankaların kampanya ve duyruları yakından takip edilebilir.

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Konut kredisi faizi düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? Güncel kredi faiz oranları

21 Ekim Güncel kredi faiz oranları

Konut kredisi faiz oranları (Güncel)

Vakıfbank %1,37 3 Ay 120 Ay
TEB %1,37 3 Ay 120 Ay615.555,47 TL
Akbank %1,37 1 Ay 120 Ay
Ziraat Bankası %1,37 3 Ay 120 Ay
Türkiye İş Bankası %1,38 3 Ay 120 Ay
Yapı Kredi %1,39 3 Ay 120 Ay
Garanti BBVA %1,44 3 Ay 240 Ay
QNB Finansbank %1,48 3 Ay 180 Ay
ING Bank %1,52 3 Ay 120 Ay
Fibabanka %1,64 3 Ay 120 Ay
Alternatif Bank %1,69 3 Ay 120 Ay
HSBC %1,74 3 Ay 120 Ay
ICBC Turkey %1,89 2 Ay 120 Ay

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Konut kredisi faizi düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? Güncel kredi faiz oranları

Araç kredisi (Taşıt kredisi) banka faiz oranları 

Akbank %1,55 - %1,59
ALJ Finans %1,83
Garanti BBVA %1,60 - %1,66
İş Bankası %1,54 - %1,59
Koçfinans i %1,55

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Konut kredisi faizi düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? Güncel kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi faiz oranları 

Alternatif Bank 1.001 - 500.000 TL 3 - 36 Ay %1,79

Anadolubank 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,99

Fibabanka 3.000 - 100.000 TL 3 - 36 Ay %1,59 - %1,66

Halkbank 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,63

HSBC 1.000 - 40.000 TL3 - 36 Ay %1,99

ICBC Bank Turkey 1.000 - 50.000 TL2 - 36 Ay %2,05

Odeabank 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %2,02

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Konut kredisi faizi düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? Güncel kredi faiz oranları

Şekerbank 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %2,25

VakıfBank 3.000 - 125.000 TL3 - 36 Ay %1,55

Ziraat Bankası 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,63

Enpara.com 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,63

FastPay 1.000 - 200.000 TL1 - 36 Ay% 1,74 - %1,79

DenizBank 1.000 - 65.000 TL1 - 36 Ay% 1,89

Yapı Kredi 1.000 - 500.000 TL1 - 36 Ay %1,75 - %2,21

N Kolay 2.000 - 40.000 TL3 - 36 Ay %1,59

ING 1.000 - 500.000 TL3 - 36 Ay %1,35 - %1,59

TEB - 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %1,45

CEPTETEB 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %1,45

 

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Konut kredisi faizi düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? Güncel kredi faiz oranları

İş Bankası 3.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,60

QNB Finansbank 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,34

Garanti BBVA 1.000 - 500.000 TL3 - 36 Ay %1,69 - %2,03

Akbank 1.000 - 1.000.000 TL1 - 36 Ay %1,64 - %2,08

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Konut kredisi faizi düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? Güncel kredi faiz oranları
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Konut kredisi faizi düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? Güncel kredi faiz oranları
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