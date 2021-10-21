Konut kredisi faizi düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? Güncel kredi faiz oranları

Ülkemizde yüz binlerce kişi ev sahibi olmanın hayalini kuruyor. Ardan inşaat maliyetleri sonrası konut fiyatları son yıllarda bir hayli artmış durumda. Ev almanın giderek güçleştiği şu günlerde vatandaşlar kredi faiz oranlarının makul seviyeye gelmesini bekliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararından sonra ev almak isteyenler Konut kredisi faizi düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? sorularını sormaya başladı. İşte güncel banka kredi faiz oranları.