Konut kampanyasıyla 85 milyon kazanacak, Türkiye kazanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,Yeşilvadi 3 Katlı Köprülü Kavşağı'nın temel atma töreni, bir dizi inceleme ve ziyaret için Gaziantep’e geldi.

Temel atma töreninde vatandaşlara hitap eden Bakan Kurum, Gaziantep'i göz bebekleri olarak gördüklerini belirterek, bu aziz şehre TOKİ eliyle bugüne kadar toplam yatırım değeri 6,8 milyar lirayı bulan eserler kazandırdıklarını söyledi.

Bakan Kurum, Nizip çayının kirliliğinin giderilmesi noktasında İller Bankası Genel Müdürlüğü ileGaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ortak projeyle tüm Nizip'in evsel atıklarını ileri biyolojik arıtma tesisinden geçirecek artıma tesisinin,yılsonu veya 2023'ün ilk çeyreğinde faaliyete geçeceğini söyledi.

Fıstıkçıların, gıda toptancılarının yer aldığı şehrin içindeki sanayi sitelerini daha modern alanlara taşıyacakBusem Sanayi Sitesi'nin inşa sürecini başlattıklarını da ifade eden Bakan Kurum,2023'te büyük bir kısmı yaklaşık 3 milyon 900 bin metrekarelik alanda 150 bin Gaziantepliyi istihdam edecek sanayi sitesini bölgeye kazandırmış olacakları bilgisini verdi.

Gaziantep'e toplam yatırım değeri 6.8 milyar liralık eser

Bakan Kurum, Gaziantep'e TOKİ vasıtasıyla toplam yatırım değeri 6.8 milyar liralık eser, 20 bin 500 yeni yuva, camiler, okullar, sağlık ocakları, kamu binaları, spor salonları ve 33 bin seyirci kapasiteli stadyum armağan ettiklerini söyleyerek şöyle devam etti:

“Ama durmuyoruz. Toplam yatırım değeri 4.2 milyar lira olan projelerimize de olanca hızıyla devam ediyoruz. Bunun içerisinde 5 bin 700 konut var, millet bahçeleri var, sokak sağlıklaştırmaları var, cephe yenileme çalışmaları var, içme suyu hatları, atık su arıtma tesisleri ve yol düzenlemelerine kadar onlarca yatırımımız şu an fiilen devam ediyor.”

Şehitkâmil Kuzeykent'te 2 bin 149 yeni konut inşa ettiklerini, diğer ilçelerde de toplam 5 bin 986 konut yapıklarını belirten Bakan Kurum, Nurdağı'nda 211, İslahiye'de 430 konutun yapımında sona geldikleri; Şahinbey Güneykent'te 2 bin 417 konutun, Nizip'te 499 konutun yapımına devam ettikleri bilgisini paylaştı. Bunların dışında Şehitkâmil Kuzeyşehir'de 2 bin 429 konutun yapımına eylül ayında başlayacaklarını, toplamda 10 bin yeni yuvanın da 2023 yılı itibarıyla teslim edileceğini söyledi.

Toplam 15 bin yeni sosyal konutumuzu Antep'imize armağan edeceğiz

Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,açıklamış olduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamındakendilerine talimat verdiğini belirterek,bu doğrultuda TOKİ Başkanlığı eliyle Gaziantep'e 10 bin yeni konut yapacaklarının sözünü verdi. Bu 10 bin konutun yanında Gaziantep Büyükşehir Belediye'sinin 3 bin 500 konut, Şahinbey Belediyesi'nin de 1.500 konut yapacağını ve toplamda 15 bin yeni yuvayı Gaziantep'e kazandıracaklarını müjdeledi.

Bakan Kurum sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Tabii bizim şu anda Gaziantep'in dört bir yanında gerek 50 bin gerek 100 bin sosyal konut projemiz de 8 bin 135 konutumuzu ve biten 20 bin 500 konutumuzu da eklediğinizde birçok ülkenin 20 yılda yapamayacağı toplamda 43 bin 500 konutu Gaziantep'e bu 20 yıllık süreçte kazandırmış olacağız. Bu konutların güncel yapım maliyeti 40 milyar lirayı aşıyor. Genç kardeşlerimiz bu projeden yine ayrılan kontenjandan istifade edebilecekler. Evli çiftlerimiz, yeni evli kardeşlerimiz, engelli ve emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz yeni yuvalarına en uygun ödeme koşullarıyla kira öder gibi ev sahibi olacaklar.”

Konut kampanyasıyla 85 milyon kazanacak, Türkiye kazanacak

Bakan Murat Kurum, konut kampanyasıyla ilgili, “Şuna inanın bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatlarını hem de kira fiyatlarını düşürmeye başladı. İnşallah çok kısa süre içerisinde zincirleme olarak konut ve kira fiyatları daha da aşağı hızlı bir şekilde düşecek. Yüzlerce sektörü ilgilendiren bu konut kampanyasıyla mobilyacısından camcısına, marketinden inşaat sektörüne tüm esnafımız, 85 milyonumuz kazanacak, Antep kazanacak, Türkiye kazanacak” dedi.

Bu başarı bu millete sevdalı olan Cumhurbaşkanımızın başarısıdır

Konuşmasına, “Bu büyüklükteki kampanya hiçbir ülkenin bırakın başarmayı cesaret dahi edemediği bir konut hamlesidir, sosyal devlet hamlesidir. Eşi benzeri olmayan bir şehircilik başarısıdır. Bu başarı Antep'in başarısıdır. Bu başarı bu millete sevdalı olan Cumhurbaşkanımızın başarısıdır. Bu başarıyı 20 yıldır milletimizle yan yana kol kola gönül gönüle yürüyen AK Partimizin eser siyasetinin başarısıdır.” şeklinde devam eden Bakan Kurum, İller Bankası ile şehirler için çok önemli projeler yürüttüklerini, bugüne kadar 2.2 milyar liralık 86 eseri şehre kazandırdıklarını ve yine 468 milyon liralık 16 projenin de olanca hızıyla devam ettiğini vurguladı.

Bakan Kurum Yeşilvadi3 Katlı Köprülü Kavşağı Projesine ilişkin şu detayları paylaştı:

“İşte bugün bu temiz şehir temelini atacağımız bu kavşakla, gastronomiden sağlığa, ticarete, eğitime, sanayiye kadar çok güçlü bir kavşak noktası, kesişim noktası ve ulaşımın vazgeçilmez bir noktası olacaktır. Yatırım değeri 290 milyon lira olan yağmur suyu içme suyu altyapı hatları 6 bin metre yine uzunluğunda bağlantı yollarıyla 3 alt geçidi ile iki ana aks üzerinde inşa edeceğimiz Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Projemiz emin olun Gaziantep'in ulaşımında çok önemli Bir dönüm noktası olacak. Hem kazaları en aza indirecek hem de Yeşil Vadi ile millet bahçesine gidenler, evlerine gitmek isteyen vatandaşlarımız pekçok mahallemizin bağlantısı bu kavşak sayesinde sağlanacak. Vatandaşlarımız bu çerçevede ciddi bir yakıt tasarrufu yapmış olacaklar. Diğer taraftan da çevre kirliliği, hava kirliliği en aza inecek. Her şeyden önce Anteplilerin beklediği sorun, yıllardır beklediği o trafik sorunu tamamen ortadan kalkacak, trafik yoğunluğu da bu çerçevede azalacak. Kısacası kavşağımız canımız için malımız için çevremizin geleceği için büyük bir fayda sağlayacak.”

Bu seçimde “durmak yok yola devam” diyenler ile “neme lazımcılar” yarışacak

Bakan Murat Kurum, Türkiye için 2023 seçimlerinin büyük önem arz ettiğini dile getirerek şöyle devam etti:

“Bu seçimde ‘durmak yok yola devam' diyenler ile ‘neme lâzımcılar' yarışacaklar. Bu seçimde ülkesine hizmetkâr olanlarla ülkesini küresel lobilere şikâyet edenler yarışacaklar. Dünyanın göz bebeği Gaziantep'ten Dünya beşten büyüktür diye haykıranlarla aman kimseyi rahatsız etmeyelim diyenler mücadele edecekler. 2023 seçimlerinde Cumhur ittifakımızda birlikte Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyna rekor bir oyla destekleyeceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızı yeni bin yılın güçlü Türkiye'sinin yeniden inşasının ve burada vatandaşlarımıza yapılacak hizmetlerin liderliğine soyunacağı sürece hep birlikte kuracağız.” ifadelerini kullandı.

Gençlerimiz millet bahçelerimizde huzur içinde bisikletlerini sürecek

Daha sonra Bakan Kurum, Hasan Celâl Güzel Millet Bahçesi'nde düzenlenen “Öğrencilere 3 Bin Bisiklet Dağıtım Töreni”ne katılarak yaz Kur-an kurslarında başarı gösteren öğrencilere bisikletlerini hediye etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür eden Bakan Kurum, ‘'Geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın her alanda yetişmesi çok önemli. İlim, sanat, kültür, spor alanında ve elbette ki vatanını, milletini, bayrağını seven bir gençlik olarak yetişmesi çok anlamlı ve çok önemli. O yüzden Kur'an kurslarında eğitim alan, dinimizi öğrenen gençlerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyorum.'' dedi.

‘'Geleceğimizi bırakacağımız evlatlarımız adına bu hizmetleri yapmaya gayret gösteriyoruz'' diyen Bakan Kurum şöyle davam etti:

‘'81 ilimizde, 81 milyon metrekare 'millet bahçesi' projemiz var. İnşallah bu millet bahçelerinde huzur içerisinde bisikletlerinizi süreceksiniz. Eminiz ki; sizler bizlerden aldığınız bayrağı çok daha ilerilere taşıyacaksınız. Bugün şehrimizde yaz Kur-an kurslarında başarı gösteren ve ilim tahsil eden milli ve manevi değerlerimizi layıkıyla öğrenen binlerce yavrumuzla birlikte tam 3 bin bisikleti Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, burada gençlerimize hediye ediyorlar. İnşallah 100 bin gencimize bu bisikletlerimizi vereceğiz. Bu çerçevede gençlerimiz artık okullarına bisikletle gidecekler. Bu millet bahçelerinde, yeşil alanlarda hoşça vakit geçirecekler.''

Gaziantep'in yiğit insanlarının hemşerisi olmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade eden Bakan Kurum, ‘'Gaziantep için, Gaziantep'in çocukları, gençleri, kadınları için bir hemşeriniz; kardeşiniz, evladınız olarak yapılacak tüm hizmetlerde Gaziantep'in yanında olacağım, emrinde olacağım. Gaziantep için gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğim'' diye konuştu.

Bu aradaBakan Murat Kurum, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.