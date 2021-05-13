Konuşan karga şaşırttı!

Ata tohumları Güney Ege'nin verimli topraklarında yeşerecek

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 'Bu yılki hedefimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımızın 1963 yılından bu yana gen bankalarında sakladığı ata tohumlarımızı Muğla'daki topraklarla buluşturmak. Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Muğla'da ata tohumlarından tedarik edilen domates, biber, patlıcan, bamya tohumlarını toprakla buluşturduk.' dedi. Saylak, mayıs sonunda yine ata tohumlarından kavun ve marul çeşitlerini toprakla buluşturacaklarını, en büyük hedeflerinin ise elde edilen tohumların fideleriyle gelecek yıl Muğla genelinde ata tohumlarıyla üretimi yaygınlaştırmak ve ekilmemiş bir karış toprak bırakmamak olduğunu ifade etti.