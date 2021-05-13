Konuşan karga şaşırttı!
Sahibinin eğittiği konuşan karga izleyenleri şaşırtıyor
Sahibinin eğittiği konuşan karga izleyenleri şaşırtıyor
Ata tohumları Güney Ege'nin verimli topraklarında yeşerecek
Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 'Bu yılki hedefimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımızın 1963 yılından bu yana gen bankalarında sakladığı ata tohumlarımızı Muğla'daki topraklarla buluşturmak. Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Muğla'da ata tohumlarından tedarik edilen domates, biber, patlıcan, bamya tohumlarını toprakla buluşturduk.' dedi. Saylak, mayıs sonunda yine ata tohumlarından kavun ve marul çeşitlerini toprakla buluşturacaklarını, en büyük hedeflerinin ise elde edilen tohumların fideleriyle gelecek yıl Muğla genelinde ata tohumlarıyla üretimi yaygınlaştırmak ve ekilmemiş bir karış toprak bırakmamak olduğunu ifade etti.
'Mavi Vatan'da bayram...
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yerli ve milli çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da görevli personel ile gemideki amfibi deniz piyadeleri Ramazan Bayramı'na vatan nöbeti tutarak giriyor. Türkiye'nin göz bebeklerinden olan, 2017'de yüzde 71 yerli sanayi desteğiyle üretilen TCG Bayraktar, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor. Boyu 139, eni 19,60 metre olan ve deplasmanı 7 bin 254 ton şeklinde dizayn edilen gemi, 2 metreden sığ sulara kapak atabiliyor, bin 200 ton yük veya çeşitli tank, zırhlı araç ve diğer araçları taşıyabiliyor.