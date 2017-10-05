05.10.2017 11:11:40

Atletizmde yürüyüş kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Jale Başak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki Jale Başak, geçen yıl antrenörünün tavsiyesiyle yürüyüş kategorisine geçiş yaptı.

Kısa sürede milli takıma seçilen Jale Başak, nisan ayında Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda büyük kadınlar 20 kilometre yarışında dördüncülük elde etti. Milli sporcu, söz konusu yarışta 1.44.04'lük derecesiyle Türkiye 23 yaş altı rekorunu kırdı.





- "Kondisyonun yanında sabır da gerekli"





Jale Başak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüş için fiziksel şartların sağlanmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Yürüyüşte, kondisyonun yanında sabır da gerekli. Yürüyüş sporcusu esnek olmalı, sabır ve azimle çok çalışmalıdır. Yürüyüş sırasında belli bir hıza ulaşıyorsunuz ancak koşmamanız gerekiyor. Yürürken, vücudun bütün kasları çalışıyor. Belli bir kilometreden sonra vücut kendisini taşıyamıyor. Burada da teknik ve esneklik devreye giriyor." ifadelerini kullandı.

Antrenmanlarına ara vermeden devam ettiğini aktaran milli sporcu, "Her gün azimle çalışıyorum. Günde 20 kilometre yürüyorum. Bunu daha da artıracağım. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek. Türk bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırarak İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum." diye konuştu.





- Antrenör Yılmaz: "Türk milletinin göğsünü kabartmak istiyoruz"





Antrenör Esra Akgün Yılmaz ise Türk sporcuların dünyada birçok branşta başarılı olduğunu kaydetti.

Jale Başak'ın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edebilmek için durmadan çalıştığını dile getiren Yılmaz, "Haftanın her günü düzenli şekilde çalışıyoruz. Kuvvet ve teknik yürüyüş antrenmanı yapıyoruz. Sabah antrenmanı 06.00'da başlıyor. Jale, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak altın madalya kazanmak istiyor. Avrupa barajını geçtik. Dünya barajını da geçmeyi hedefliyoruz. Türk milletinin göğsünü kabartmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.