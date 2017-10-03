Konca'nın milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Besime Konca'nın 'terör propagandası yaptığı' gerekçesiyle, TBMM Genel Kurulu tarafından milletvekilliği düşürüldü.
03.10.2017 22:04:09
Milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın milletvekilliği düştü.
Bugün toplanan Meclis Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşmaların ardından Konca hakkında hazırlanan başbakanlık tezkeresi okundu. Tezkerenin Genel Kurulda okunmasıyla Konca'nın vekilliği düşürüldü.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'ya “örgüt propagandası yapmak” suçundan 2,5 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını uygun bulmuştu.
HDP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 54'e inmiş oldu.