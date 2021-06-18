Kömür madeni sahasıydı, 6 ülkeye zeytinyağı yetiştiriyor

Efeler ilçesinde Atay Holding bünyesinde faaliyet gösteren Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret AŞ, Tepeköy Mahallesi'nde maden faaliyeti sona eren sahayı tarım arazisine dönüştürmek için araştırma yaptı. Şirket, 2004'te Orman Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile yapılan çalışma sonrası sahanın madencilik faaliyetinin tamamlandığı 2 bin 295 dekarlık bölümüne zeytin, incir ve bademin de aralarında bulunduğu 80 bin ağaç dikti. Zaman içinde zeytinden istediği ölçüde verim alan firma, 2007'de zeytinyağı fabrikası kurdu. Sahadaki ağaçlardan toplanan zeytinler bu fabrikada işlenerek elde edilen yağ, Japonya, ABD, Kanada, Almanya, Fransa ve Norveç'e satılmaya başlandı. Holdingin Üst Yöneticisi Sadun Oğan, AA muhabirine, bölgede 1910 yılından beri kömür üretimi yapıldığını söyledi.