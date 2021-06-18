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Kömür madeni sahasıydı, 6 ülkeye zeytinyağı yetiştiriyor

Efeler ilçesinde Atay Holding bünyesinde faaliyet gösteren Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret AŞ, Tepeköy Mahallesi'nde maden faaliyeti sona eren sahayı tarım arazisine dönüştürmek için araştırma yaptı. Şirket, 2004'te Orman Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile yapılan çalışma sonrası sahanın madencilik faaliyetinin tamamlandığı 2 bin 295 dekarlık bölümüne zeytin, incir ve bademin de aralarında bulunduğu 80 bin ağaç dikti. Zaman içinde zeytinden istediği ölçüde verim alan firma, 2007'de zeytinyağı fabrikası kurdu. Sahadaki ağaçlardan toplanan zeytinler bu fabrikada işlenerek elde edilen yağ, Japonya, ABD, Kanada, Almanya, Fransa ve Norveç'e satılmaya başlandı. Holdingin Üst Yöneticisi Sadun Oğan, AA muhabirine, bölgede 1910 yılından beri kömür üretimi yapıldığını söyledi.

2021-06-18 18:20:00
Akit TV'deki bazı eşyalara haciz getirildi

Akit TV'deki bazı eşyalara haciz getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Akit TV arasındaki “hakaret” davasının sonuçlanmasının ardından Akit TV’deki bazı eşyalara haciz getirildi.
Hava Kent’ten duygulandıran Babalar Günü filmi

Hava Kent’ten duygulandıran Babalar Günü filmi

Hava Kent, Babalar Günü'nü için hazırladığı reklam filminde Turgay Tanülkü’nün hayat hikayesine yer verdi. Hava Kent’in Babalar Günü filmi; 4 yaşında babasını kaybeden, 17 yaşında cezaevine giren, biyolojik olarak baba olamasa da eşi ile birlikte 26 çocuğa bakan, toplam 101 çocuğun hayatına dokunan Turgay Tanülkü’nün hikâyesini anlatıyor.
Karamollaoğlu: 'Babacan-Davutoğlu ve Gül'ün AK Parti'den yüzde 20-30 koparmasını bekliyorduk, olmadı'

Karamollaoğlu: 'Babacan-Davutoğlu ve Gül'ün AK Parti'den yüzde 20-30 koparmasını bekliyorduk, olmadı'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a atıfla konuşan Karamollaoğlu, 'Bu arkadaşların AK Parti tabanında yüzde 20-30 çözülmeye neden olacağını düşünmüştüm. Öyle olmadı' ifadelerini kullandı.
İsrail polisi Filistinlilere plastik mermiyle ateş açtı

İsrail polisi Filistinlilere plastik mermiyle ateş açtı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’da, aşırı sağcı Yahudilerin provokatif 'bayrak yürüyüşü'nde Hazreti Muhammed’e hakaret etmesi protesto edildi. Yüzlerce Filistinli, Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası, Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplandı. Hazreti Muhammed lehine slogan atan Filistinliler, bir süre sonra Harem-i Şerif’in avlularında yürüyüşe geçti. İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın Silsile (Zincirli) Kapısı bölgesinde Filistinlilere plastik mermiyle ateş açtı. İsrail polisinin müdahalesinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu bazı Filistinliler yaralandı. Mescid-i Aksa’daki olaylar devam ediyor. Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran’da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı’nda 'bayrak yürüyüşü' düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed’e hakaret etmişlerdi.
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