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Kolombiya'da protestolar devam ediyor

Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar 22. gününde devam ediyorBaşkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı başta olmak üzere birçok noktada bir araya gelen öğrenci grupları, sendikalar ve yerlilerden oluşan eylemciler, barışçıl şekilde hükümet karşıtı sloganlar atarak ve şarkılar söyleyerek tepkilerini bir kez daha dile getirdi. Kentin en hareketli caddelerini trafiğe kapatan göstericiler, araçların geçişine uzun süre izin vermezken, bazı gruplar otobüslere, duraklara ve trafik ışıklarına zarar verdi.

2021-05-20 10:07:46
Türkiye’nin Yeni Spor Kanalı: “TRT Spor Yıldız”

Türkiye’nin Yeni Spor Kanalı: “TRT Spor Yıldız”

Türkiye’nin yeni spor kanalı “TRT Spor Yıldız”, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlenentanıtım programıyla yayın hayatına başladı. Kanalın tanıtımını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Spor Yıldız’ı gençlere ve sporculara armağan etti.
Mehmetçik, NATO Tatbikatı'na katılmak üzere Bulgaristan'a geçiş yaptı

Mehmetçik, NATO Tatbikatı'na katılmak üzere Bulgaristan'a geçiş yaptı

NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı ve bu tatbikatla ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı Defender Europe 2021 Tatbikatı'nda görev alacak ikinci grup, Romanya'ya gitmek üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı
SON DAKİKA... İsrail ordusu, El Halil'de operasyon düzenlemeye çalıştığını iddia ettikleri bir kızı vurdu

SON DAKİKA... İsrail ordusu, El Halil'de operasyon düzenlemeye çalıştığını iddia ettikleri bir kızı vurdu

İşgalciler az önce El Halil'de operasyon düzenlemeye çalıştığını iddia ettikleri bir kızı vurdu
Diyarbakır Annelerinden Elhaman: HDP'nin bu zulmünü dünya duysun

Diyarbakır Annelerinden Elhaman: HDP'nin bu zulmünü dünya duysun

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 625'inci gününde devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, 4 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi. Elhaman, 'HDP'nin bu zulmünü dünya duysun. Gençlerimizden ellerini çeksinler ve uzak dursunlar. HDP'nin kapısından ayrılmayacağız. Mücadelemize devam edeceğiz ve evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz.' dedi.
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