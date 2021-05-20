Kolombiya'da protestolar devam ediyor

Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar 22. gününde devam ediyorBaşkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı başta olmak üzere birçok noktada bir araya gelen öğrenci grupları, sendikalar ve yerlilerden oluşan eylemciler, barışçıl şekilde hükümet karşıtı sloganlar atarak ve şarkılar söyleyerek tepkilerini bir kez daha dile getirdi. Kentin en hareketli caddelerini trafiğe kapatan göstericiler, araçların geçişine uzun süre izin vermezken, bazı gruplar otobüslere, duraklara ve trafik ışıklarına zarar verdi.