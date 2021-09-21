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Koku şikayeti girilen evden 50 kedi çıktı

Bolu'da komşularının kötü koku şikayeti üzerine savcılık kararıyla Sevim K.'nin (64) evine giren ekipler, 50 kedi buldu. Kediler, vinçle evin penceresinden alındı.

Koku şikayeti girilen evden 50 kedi çıktı
21.09.2021 10:38:22
Koku şikayeti girilen evden 50 kedi çıktı

Borazanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Komşularının kötü koku şikayeti üzerine Sevim K.'nin dairesine Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile sağlık ekipleri sevk edildi.

 
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Koku şikayeti girilen evden 50 kedi çıktı

Sevim K.'nin kapıyı açmaması üzerine bu kez savcılıktan izin alındı. Bunun üzerine ekipler, dün akşam savcılık kararıyla Sevim K.'nin evine girdi.

 
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Koku şikayeti girilen evden 50 kedi çıktı

Evde 50 kedi bulan ekipler, hayvanları kafese koyup vinçle pencereden çıkardı. Kediler, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

 
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Koku şikayeti girilen evden 50 kedi çıktı

Evde de temizlik çalışması başlatılırken, Sevim K. tedbir amaçlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 
4
Koku şikayeti girilen evden 50 kedi çıktı
5
Koku şikayeti girilen evden 50 kedi çıktı
6
Koku şikayeti girilen evden 50 kedi çıktı
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