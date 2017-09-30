Kocası kaçtı, kadın saldırganla baş başa kaldı

30.09.2017 16:46:25

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Çorum'da, evlerinden çıkan öğretmen çiftin sokak ortasında önünü kesen silahlı saldırgan korku dolu anlar yaşattı. Koca otomobile binip kaçarken, kadın saldırganla baş başa kaldı.İddiaya göre, öğretmen çift İ.K. ile M.K. işe gitmek üzere Buharaevler Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Evin önündeki otomobile binmek üzere olan çiftin önünü aralarında önceden husumet bulunduğu öne sürülen A.F.B. kesti. Koca İ.K otomobile binip kaçarken, elinde silah bulunan A.F.B ile tartışmaya başlayan M.K., "Allah rızası için yardım edin. Bir Allah'ın kulu yok mu yardım edecek" diye feryat etti. Olay, apartmanın balkonunda bulunan bir kişi tarafından da cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.Saldırganın elindeki silahı almaya çalışan M.K. adlı kadın bir süre sonra kaldırım üzerine bayıldı. Olay yerine gelen vatandaşlar da A.F.B. ile konuşmaya çalışarak elindeki silahını bırakmasını istedi. Vatandaşların yanına yaklaşmasını istemeyen A.F.B. havaya ateş etti.Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına alınırken yaşadıklarının etkisi ile bir süre yerde baygın yatan kadına ise sağlık ekipleri müdahale etti.Silahlı saldırgan A.F.B.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildiği öğrenildi.