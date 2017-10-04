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Kocaeli'deki PKK/KCK davasında karar

Ankara ve Konya'da ele geçirilen patlayıcı maddelerde parmak izleri tespit edilen 2 sanık, toplam 40 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı

Kocaeli'deki PKK/KCK davasında karar
04.10.2017 21:08:30
Ankara ve Konya'da ele geçirilen patlayıcı maddelerde parmak izleri tespit edilen 2 sanık, toplam 40 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Rıdvan Güven ve lise öğrencisi Selman Ç. ile avukatları ve Kürtçe yeminli tercüman katıldı.

Cumhuriyet savcısı, 3 Mayıs'ta verdiği mütalaayı aynen tekrar ettiğini belirterek, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklu kaldıkları süre, uygulaması muhtemel yasa maddelerinin öngördüğü ceza miktarı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Esas hakkındaki savunmasını yapan avukat Banu Güveren, sanıkların her ikisinin de silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair dosyada somut hiçbir delil olmadığını iddia etti.

Ankara'da bulunan patlayıcı maddelerin sarılı olduğu materyal üzerinde Selman Ç'nin, Konya'da ele geçirilen patlayıcıların sarılı olduğu materyal üzerindeki parmak izlerinin sanık Rıdvan Güven'e ait olduğunun iddia edildiğini hatırlatan Güveren, "Ankara ve Konya'da açılan bu suçlara ait dava dosyaları birleştirilerek Kocaeli'ye gönderilmiştir. Bu hususta yeterli inceleme yapılmamıştır. İddialar şüphe olarak kalmıştır." diye konuştu.

Güveren, sanıkların söz konusu illerde bulunmadıklarını, bu illere gittiklerine dair hiçbir araştırma yapılmadığını öne sürerek, sanıkların beratlerini talep etti.

Söz verilmesinin ardından hazırladığı yazılı savunmayı okumaya başlayan sanık Güven, bir süre sonra söylediklerinin doğru tercüme edilmediğini iddia ederek, bu şekilde savunma yapamayacağını söyledi.

Mahkeme heyeti, bunun üzerine sanığa, elindeki Kürtçe dilekçesini okuyabileceği, tercümanın bunu özetleyerek tutanağa yazdırabileceği, bunu kabul etmemesi halinde başka bir tercümanın görevlendirilmeyeceği ve savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağını bildirdi.

Sanık Güven, bu şekilde savunma yapmayacağını kaydetti.

Diğer sanık Selman Ç. de yeni bir tercüman gelmesini talep etti. Mahkemenin sanık Güven'e sunduğu teklifin aynısının kendisine yapılması üzerine Selman Ç, özet yapılmasına ihtiyaç duymadığını, sadece tercümanın değiştirilmesini istediğini belirtti.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "izinsiz olarak patlayıcı madde bulundurmak", "izinsiz olarak sayı nitelik bakımından vahim olan ateşli silah bulundurma" gibi suçlardan sanık Rıdvan Güven'i 18 yıl 1 ay 15 gün hapis ile 2 bin 500 lira adli para cezasına, sanık Selman Ç'yi ise 22 yıl 6 ay hapis ve 17 bin 500 lira adli para cezasına mahkum etti.

Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunda yasa dış slogan atan sanıklar, jandarma ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Kocaeli'de 14 Ocak 2016'da gerçekleştirilen güvenlik uygulaması kapsamında durdurulan bir otobüste yapılan kontrolde sahte kimlik ibraz ettiği belirlenen Rıdvan Güven ile birlikte hareket ettikleri anlaşılan Selman Ç. gözaltına alınmıştı.

Yapılan araştırmalar sırasında Konya'da 5 kilo 800 gram C-4 ve C-4 nitrat karışımı patlayıcı madde ile 4 adet fünye ele geçirilmesiyle ilgili Rıdvan Güven hakkında Ereğli Başsavcılığınca, Ankara'da 4 adet el yapımı fünye ile 6 kilo 654 gram patlayıcı madde yakalanmasıyla ilgili Selman Ç. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandığı tespit edilmişti.

Sanıklar hakkında Ankara ve Konya'da açılan dosyalar, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile birleştirilmişti.


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