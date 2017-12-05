Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar

05.12.2017 13:15:33

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında açılan davada tutuksuz yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, SGK'da Gelir Uzman Yardımcısı iken meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık O.Ö. ve avukatı katıldı.

Sanık O.Ö, savunmasında suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin cezalandırılması için her türlü şüpheden uzak bir delil bulunmasını istediklerini belirterek, "Müvekkilimin öncelikle beraatine karar verilmesini, aksi kanaat olursa lehe hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkemeye heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum ettiği sanık hakkında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.