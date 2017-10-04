Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası

04.10.2017 18:49:30

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2'si tutuklu, 1'i firari 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık iş adamları Murat Çakmak ve Hüseyin Karaman, tutuksuz sanık H.Y. ve Ö.G. ile avukatları katıldı.

Sanıklar Çakmak ve Karaman, duruşmaya, tutuklu bulundukları Silivri 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mahkemeye gelen evrakları zapta geçiren heyet başkanı Muhittin Paça, tanık T.D'nin zorla getirilmesi için yazılan yazının muameleten geri geldiğini, firari sanık Mehmet Selim Şahin için çıkarılan yakalama emrinin sonuçlanmadığını bildirdi.

Söz alan tutuklu sanıklar Çakmak ve Karaman'ın avukatı Ersayın Işık, tanık olarak dinlenmek istenen T.D'nin sanık Çakmak'ın 2013 yılı öncesinde sohbetlere geldiğini söylediğini belirterek, "Zaten müvekkilim de 2011 ve 2012 yıllarında birkaç sohbete katıldığını beyan etmiştir. Bu nedenle tanık T.D'nin dinlenmesine gerek yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamı gözetilerek dijital inceleme raporlarının beklenmesinden ve uzun adresi tespit edilemeyen T.D'nin dinlenmesinden vazgeçilmesine, firari sanık Mehmet Selim Şahin'in davasının bu dosyadan ayrılmasına karar vererek, açık yargılamaya devam etti.

Duruşmada, mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Çakmak ve Karaman'ın "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet etme" suçlamalarından beraatini, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasından ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Tutuksuz sanıklardan Ö.G'nin beratini isteyen cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık H.Y'nin ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesini istedi.

Sanık avukatları, esas hakkındaki savunmalarını yapmak için mahkemeden ek süre talebinde bulundu.

Tutuklu sanıklar Çakmak ve Karaman da haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye edilmelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık müdafilerine savunmalarını hazırlamak için istedikleri sürenin verilmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.