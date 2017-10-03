Kocaeli'de doğalgaz patlamasında can pazarı yaşandı

03.10.2017 19:12:25



Olay Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, Bayramoğlu Mahallesi Ahmet Rasim Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında yaşayan Suna Gültekin, misafiri Gülay Sevinç ve 8 aylık kızı Havva Nur Sevinç ile birlikte evde bulunduğu sırada doğalgaz kaçağından dolayı patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle evin duvarı yıkılırken, olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine hemen polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.



EVLERİNDE MAHSUR KALAN İNSANLARI İTFAİYE KURTARDI



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri hemen alevler içerisindeki eve girerek ev sahibi Suna Gültekin ve misafiri Gülay Sevinç ile 8 aylık kızı Havva Nur Sevinç'i dışarı çıkardı. Acil sağlık ekiplerine sevk edilen ve vücutlarında çeşitli yanıklar bulunan 2 kadın ve küçük çocuk hemen ambulans ile Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri de merdivenli araç ile yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Binanın üst katlarından itfaiye erleri tarafından merdivenli araç ile kurtarılan 14 kişi, yoğun dumandan etkilenmeleri sebebiyle çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan patlama nedeniyle bölgede doğalgaz ve elektrik hatları kısa süreli olarak kesilirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.





