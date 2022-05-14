Kocaeli'de asırlık çınar ağaçları yeniden 'kitap açtı'

Kocaeli Kongre Merkezi'nde yarın kapılarını açacak 12. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde kent merkezindeki asırlık çınar ağaçlarına vatandaşların alması için 5 bin kitap asıldı.

Kitap Fuarı, yarın kapılarını Kocaeli Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere açacak.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fuar öncesinde vatandaşların dikkatini çekmek için Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan asırlık çınar ağaçlarına Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitaplar astı.

Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada yaptığı açıklamada, 2 yıllık hasretin ardından kitap fuarını düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kitap fuarını en son 2019 yılında düzenlediklerine belirten Büyükakın, "Uzunca bir ara verdik, hasretle bekliyorduk. Pandemili günlerden kurtulduk ve buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunlardan biri de hiç şüphesiz, Kocaeli'nin markası haline gelen kitap fuarı. Kitap severlerimiz uzunca bir zamandır hasretle bu etkinliği bekliyorlardı." diye konuştu.

Kitap fuarı kapsamında ağaçlardan kitap toplama etkinliğini de gerçekleştirdiklerini dile getiren Büyükakın, ağaca asılan bir kitabı alarak etkinliğin startını verdi.