Kocaeli'de 30 saniyede 50 bin liralık hırsızlık

03.10.2017 17:43:17



Olay, dün gece Kartepe İstasyon Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 soyguncu bir araçla telefon bayisinin önüne geldi. Bir süre kapı önünde etrafı gözetleyen 4 kişinden 3'ü iş yerinin kapı kilidini kırarak içeri girdi. Güvenlik kamerlarında saniye saniye kaydedilen hırsızlık anlarında içeri giren 3 şahıs, 30 saniyede vitrinlerdeki telefon ve elektronik eşyaları alarak yanlarında getirdikleri poşetlerin içine doldurdular. 30 saniyede yaklaşık 50 bin liralık cep telefonu ve elektronik eşya çalan şahıslar, geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştılar. Soyguncuların içeri girdiği esnada devreye giren alarm sesinin duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler ise incelemenin ardından işletme sahibi Mehmet Altınkaya'nın evine giderek durumu haber verdiler.



"OLAYIN YAŞANDIĞI SAATTE UYUYORDUM"



Yaşanan olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Mehmet Altınkaya, "Olayın yaşandığı saatte evde uyuyordum. Polisler eve geldi. Durumu anlattılar. Geldik dükkana her şeyi boşaltmışlar. Olay kısa süre içerisinde olduğu için polisler yetişememişler. Soyguncular araçla geliyor. 3 kişi içeri giriyor. Bir kişi arabada bekliyor. İçeri giren 3 kişi bütün ürünleri alıyor mağazadan. 40- 50 bin TL civarından malzeme çalmışlar" diye konuştu.



İş yerinden delil toplama işlemlerini tamamlayan polis ekipleri, görüntülerden belirledikleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.





