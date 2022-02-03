Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarımın ana misyonları olmaya devam edeceğini açıkladı

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarımın ana misyonları olmaya devam edeceğini ancak reel sektörü, ticareti, KOBİ’leri ve özelikle de üretimi, yatırımı ve ihracatı da destekleyeceklerini vurguladı.

Adana Sanayi Odası'nda (ADASO) iş insanlarının katılımıyla düzenlenen reel sektörün sorunları ve finansman talepleri konulu toplantıda konuşan Çakar, “Tarım yine bizim ana misyonumuz olmaya devam edecek. Ancak biz diğer reel sektörü, ticareti, KOBİ'leri özelikle de üretim, yatırım, Ihracat ve istihdama katkıda bulunacak firmaları desteklemeye devam edeceğiz. Ziraat Bankası hiçbir zaman sadece kendi bilançosuna yoğunlaşan bir bakış açısıyla hareket etmeyecek. Ziraat Bankası kazanmış ancak reel sektör kaybetmiş, bunun hiçbir değeri yok. Siz kazanacaksınız, vergi verecek, istihdam sağlayacak, ülke bilançosuna katkıda bulunacaksınız. Ben size fedakarlık yaptıysam benim kaybım değil, benim kazanımımdır. Ziraat Bankasının ana misyonu da bu olmalıdır. Biz üretimin, yatırımın, ihracatın ve reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘TARIM BORCUNU ÖDÜYOR'

Çakar, tarımsal kesimi finanse eden banka olduklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün itibarıyla Türkiye'de tarımın finansmanı için 160 milyar TL civarında kredi kullandırmış durumda. Bunun yüzde 110 milyar TL'sini Ziraat Bankası tek başına kullandırmış. Bunun 89 milyarı TL'si Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sübvanse edilen bir kredi. Tamamının faiz oranı yüzde 10 ve altında. Hatta hayvancılıkta 100 bin, bitkisel üretimde 50 bine kadarki kredileri de biz sıfır faizli kullandırıyoruz. Sıfır faizli kredilerin total rakam içindeki payı 28,5 milyar TL. Takibe düşme oranına bakıldığında 2021'de bankamızın tarımsal kredilerdeki takip oranı yüzde 0,98'dir, yani yüzde 1. Tarıma verdiğimiz kredilerle müşterilerimiz hamdolsun kazanıyor ve paralarını ödüyorlar. Kredilerin geri ödeme oranı yüzde 99.” .