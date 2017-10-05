Koalisyonun hava saldırısında 133 sivil hayatını kaybetti

05.10.2017 13:56:10

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Suriye'nin doğusunda uluslararası koalisyon güçlerinin DEAŞ'a karşı yaptığı hava saldırısında sivil ölü sayısının 133'e yükseldiği bildirildi. Sivil ölümlerin 120'si Deyro zor'da olurken Rakka'daki saldırıda 13 sivilin öldüğü kaydedildi.Diğer taraftan, DEAŞ'in, doğu Humus'ta ilerleme kaydederken, Batı Deyr ez Zor'da ilerlerken PYD'in önünden geri çekilmeye devam ettiği belirtildi. Ayrıca, Suriye rejim güçleri Şam civarını bombaladı.Koalisyon güçlerinin yoğun olarak Doğu Deyr ez Zor'un yakınlarındaki Al-Asharah şehri Derniç köyünü bombaladığı, sivillerin geçiş için kullandığı Fırat nehrindeki bütün köprülerini hava saldırılarıyla yıktığı belirtildi. Cesetlerin Fırat nehri suları üstünde yüzdüğü belirtildi.Deyr ez Zor'a yapılan saldırılar sebebiyle 3 gün önce 180 bin insanın evlerini terk ettiği belirtildi. Bu arada nehri geçmeye çalışan onlarca sivilin teknelerinin hedef alınması sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.