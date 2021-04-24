KKTC lideri Ersin Tatar'ın acı günü

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Rüstem Tatar'ın cenazesi bugün Lefkoşa Kabristanlığı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları çerçevesinde birinci derece aile yakınlarının katılımıyla defnedilecek.

​Gazeteci Sefa Karahasan, kişisel Twitter hesabında Tatar ile konuştuğunu aktardı. Buna göre Tatar, "Çoçuklarını çok iyi eğiterek büyüten babamızı kaybettik" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.