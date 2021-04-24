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KKTC lideri Ersin Tatar'ın acı günü

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar hayatını kaybetti.

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24.04.2021 09:24:34
KKTC lideri Ersin Tatar'ın acı günü

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Rüstem Tatar'ın cenazesi bugün Lefkoşa Kabristanlığı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları çerçevesinde birinci derece aile yakınlarının katılımıyla defnedilecek.

​Gazeteci Sefa Karahasan, kişisel Twitter hesabında Tatar ile konuştuğunu aktardı. Buna göre Tatar, "Çoçuklarını çok iyi eğiterek büyüten babamızı kaybettik" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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