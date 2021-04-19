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KKTC'de yeni koronavirüs tedbirleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, koronavirüs salgınına karşı alınan ek tedbirler bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı.

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19.04.2021 12:09:35
KKTC'de yeni koronavirüs tedbirleri

Bakanlar Kurulu, Kovid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle 15 Nisan'da yaptığı toplantıda ek tedbirler aldı.

Buna göre, bugünden itibaren 26 Nisan'a kadar hafta içi ve cumartesi 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Pazar günü tam kapanma tedbirinin uygulanacağı KKTC'de, cumartesi saat 21.00 ile pazartesi 05.00 arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Marketlerin çalışma zamanında da bir saat kısaltmaya gidilirken, bu hafta marketler 07.00-20.00 saatlerinde açık olacak.

Kamuda tüm kurum ve kuruluşlar salgın kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine devam edecek.

Kahvehane, kıraathane, kafeterya ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının azami üçte biri kullanılabilecek, nargile yasak olacak.

Yoğun vaka artışı nedeniyle toplu ibadet ve iftarlar yapılmayacak.

Açık olan iş yerlerinde 5 metrekareye bir kişi düşecek şekilde hizmet verilmeye devam edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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