SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan jet açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun geçtiğimiz gün Amerika'da yaptığı açıklamalar ve KKTC tarafında yaşayan Rum ve Mar

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan jet açıklama
04.10.2017 17:37:20
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun geçtiğimiz gün Amerika'da yaptığı açıklamalar ve KKTC tarafında yaşayan Rum ve Maronitlere erzak yardımlarının kısıtlanmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, "Hükümetimizin aldığı bir kararla, yıllardır sürmekte olan bir uygulamayı bugün sonlandırdığını öğrenmiş bulunuyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) araçları ile KKTC'de yaşayan Rum ve Maronitlere ulaştırılan ihtiyaç maddelerinden gümrük vergisi alınmasını öngören bu kararın ertelenmesi ve Cumhurbaşkanlığı ile ortak bir toplantıda konunun değerlendirilmesi talebim dikkate alınmamıştır. Maalesef bu konuda Başbakan ve Başbakan Yardımcısı ile yaptığım görüşmeler olumlu bir sonuç yaratmamıştır" dedi.

Akıncı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereler Crans Montana'da başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da, adamızda karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm ihtiyacı ortadan kalkmış değildir. Sorun devam ettikçe, çözüm ihtiyacı ve arayışı da sürecektir. Her koşulda bu adada iki toplum arasında barış içinde yaşamanın yollarını bulmak, hepimizin ortak sorumluluğu olmaya devam etmektedir. Bu çerçevede ve özellikle müzakere olmayan bir ortamda, ilişkileri daha da gerginleştirecek davranışlardan kaçınmak gerekir. 2003'te iki taraf arasında geçişler kolaylaştırıldıktan sonra, 1975'teki koşulların artık var olmadığı bir gerçek olmakla birlikte, yapacak başka iş kalmamış gibi gönderilen gıda ürünlerinden vergi talep etmek, ortamı daha da kötüleştirmekten başka bir işe hizmet etmeyecektir. 2003'te kapıların karşılıklı geçişlere açılmasından sonra, KKTC'de adına artık "mahsur" denebilecek insanların olmadığı bir gerçektir. Bu nedenle 1975'te yapılan 3. Viyana Antlaşması'nın yorumlanmasında Rum tarafı ve BM ile yeni bir anlayış geliştirmek için uzlaşma aramak yanlış değildir. Ne var ki böylesi bir uzlaşma sağlanmadan tek taraflı bir kararla var olan bir uygulamayı ortadan kaldırmak da doğru değildir."

"BU TÜR KARARLAR KENDİ AYAĞIMIZA KURŞUN SIKMAKTAN FARKSIZDIR"

"Kıbrıs sorunu bağlamında tüm ilgili çevreler Kıbrıs Türk tarafının süreçteki yapıcı yaklaşımlarını takdirle karşılamaktayken, bu tür kararlar kendi ayağımıza kurşun sıkmaktan farksızdır" diyen Akıncı, "Rum tarafının son günlerde Kıbrıs Türk halkını hor gören, küçümseyen, azınlık olarak tanımlayan çağ dışı yaklaşımları giderek tırmanmaktadır. Tüm bunları uluslararası kamuoyuna anlatmak yerine Kıbrıs Türk halkını zora sokacak davranışlara gerek yoktur. Üstelik BM Genel Sekreteri Guterres'in raporunun resmileşmesinin beklendiği bu günlerde böylesi bir davranış, Kıbrıs Türk halkının haklı konumuna zarar vermekten öte bir işe yaramayacaktır. Bu kararların alınmasında girişimin Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'ndan geldiği anlaşılmaktadır. Sayın Bakanın bu ve benzeri konulardaki tavırları öteden beri bilinmektedir. Son yaptığı açıklamalarla Doğru Akdeniz'de şiddete de başvurulabileceğini ve Rumlar adına araştırma yapan gemilerin vurulabileceğini de dünyaya ilan etmiştir. Sayın Dışişleri Bakanı bu tavırlarıyla tamiri zor yaralar açmaya devam etmektedir. Kıbrıs sorununu ve iki toplumun ilişkilerini etkileyebilecek bu ve benzeri kararların alınmasında Cumhurbaşkanlığının görüşlerinin dikkate alınmaması asla kabul edilebilecek bir durum değildir" ifadelerini kullandı.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

        YORUM YAZ
    Borsa günü yükselişle kapattı
    Borsa günü yükselişle kapattı
    Borsa günü yüzde 0,62'lik yükselişle tamamladı.
    04.10.2017 18:31:27
    Manisa'da traktör kazası: 1 kişi öldü
    Manisa'da traktör kazası: 1 kişi öldü
    Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
    04.10.2017 18:12:56
    Polis noktasına yıldırım düştü: 3 kişi yaralandı
    Polis noktasına yıldırım düştü: 3 kişi yaralandı
    Hakkari'de polis noktasına yıldırım düştü. Olayda 2'si polis, 1'i güvenlik korucusu olmak üzere 3 kişi yaralandı.
    04.10.2017 18:10:56
    Tanesi 80 liradan satılıyor
    Tanesi 80 liradan satılıyor
    Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, palamudun büyüğü olan ve nadir rastlanan 'zindandelen balığı' ile kıyıya yanaştı. 3,5 kilogram civarında olan balığın tanesi 80 liradan satılıyor.
    04.10.2017 17:54:00
    Arakanlı ailelere 'kardeş aileler'
    Arakanlı ailelere 'kardeş aileler'
    Yardımeli Derneği, Bangladeş'te Arakan Müslümanlarının kaldığı kamplarda Kardeş Aile Projesi'ni hayata geçirdi.
    04.10.2017 17:22:21
    Galatasaray'da Atiker Konyaspor hazırlıkları sürüyor
    Galatasaray'da Atiker Konyaspor hazırlıkları sürüyor
    Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
    04.10.2017 17:21:30
    Mustafa Akıncı'dan Dışişleri Bakanına eleştiri
    Mustafa Akıncı'dan Dışişleri Bakanına eleştiri
    KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun açıklamalarını eleştirerek, ' Sayın Dışişleri Bakanı bu tavırlarıyla tamiri zor yaralar açmaya devam etmektedir' dedi.
    04.10.2017 17:26:48
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    AK Parti'de 'Balıkesir' krizi!
    AK Parti'de 'Balıkesir' krizi!
    Abdullah Gül AK Parti'nin kampına katılacak mı?
    Abdullah Gül AK Parti'nin kampına katılacak mı?
    Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
    Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
    Antalya'da 'Oktoberfest' kutlandı
    Antalya'da 'Oktoberfest' kutlandı
    İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    Maliki, Türkiye'nin IKBY tutumunu değerlendirdi
    Maliki, Türkiye'nin IKBY tutumunu değerlendirdi
    Konca'nın milletvekilliği düşürüldü
    Konca'nın milletvekilliği düşürüldü
    Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı
    Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı
    IKBY açıkladı... Peşmerge ile Irak ordusu çatışacak mı?
    IKBY açıkladı... Peşmerge ile Irak ordusu çatışacak mı?
    Kenya'da 26 kişi sıtmadan öldü
    Kenya'da 26 kişi sıtmadan öldü
    İspanya Kralı Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu değerlendirdi
    İspanya Kralı Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu değerlendirdi
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    Vergi zammı S-400 için
    Vergi zammı S-400 için
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    TİMETÜRK BİYOGRAFİ
    Türkan Akyol
    Türkan Akyol
    Fatma Kaplan Hürriyet
    Fatma Kaplan Hürriyet
    Fahrettin Oğuz Tor
    Fahrettin Oğuz Tor
    Mesud Barzani
    Mesud Barzani
    Abdullah Muhaysini
    Abdullah Muhaysini

    Timeturk.com

    Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları