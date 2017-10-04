KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar'ı kabul etti

04.10.2017 19:02:15

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Kabulde, Kıbrıs Türk tarafının müzakerecisi Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile bazı müzakere heyeti üyeleri yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sözcü Burcu, kabulde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'taki İyi Niyet Misyonu ile ilgili hazırladığı raporun ön kopyasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Raporun ön kopyasının herhangi bir tarafı suçlayıcı özellik taşımadığını belirten Burcu, temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan ve sonuçsuz kalan Kıbrıs Konferansına ilişkin, "Yaşananların daha açık ve eksiksiz anlatılması halinde Türk tarafının sürece koyduğu olumlu tavrın daha net ve daha görünür olacağı, aynı zamanda olumsuzlukların Kıbrıs Türk tarafından kaynaklanmadığının anlaşılacağı aşikardır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın daha önce belirttiği üzere "Genel Sekreter'in bu raporda herhangi bir tarafı suçlayıcı bir pozisyon almamasının" genel bir beklenti olduğunu dile getiren Burcu, Akıncı'nın bu beklentisini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile daha önce paylaştığını söyledi.

Görüşmede, Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar'a, raporun ön kopyasında tespit edilen eksiklikler ve değiştirilmesi gerektiği düşünülen unsurlar hakkında değerlendirmelerini aktardıklarını ifade eden Burcu, Spehar'dan bunların Genel Sekreter'e iletilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Sözcü Burcu, ayrıca raporun nihai versiyonunun yayınlandıktan sonra Kıbrıs Türk tarafı olarak görüşlerini daha kapsamlı bir biçimde açıklayacaklarını kaydetti.



BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da Akıncı ve ekibiyle iyi bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantıda BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs'taki İyi Niyet Misyonu ile ilgili hazırladığı rapor hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

