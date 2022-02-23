Kızkalesi’nde adım atılan her yer tarihi dokuya sahip
Kızkalesi bugün Mersin ve Erdemli turizminin sembolü haline geldi
Mersin'in önemli turizm merkezi olan Kızkalesi, Erdemli'ye 23 km mesafededir.
Kızkalesi, özellikle yaz aylarında büyük bir canlılık yaşıyor.
Kızkalesi'nde adım atılan her yer tarihi dokuya sahip.
Kıyıdaki kalenin 500 metre açığındaki küçük bir adacık üzerine kurulu kaleye, Kızkalesi deniliyor.
Son yıllarda restore edilen Kızkalesi, sekiz kuleyle korunmuş.
Kızkalesi'nde eski dönemlerden kalma 4-5 tane kilise bulunuyor.
Su kuyuları ve sarnıçların yanında, Lemas çayından su kemerleri ile getirilen sular, Kızkalesi'nin temiz su ihtiyacını karşılıyor.
Kızkalesi bugün Mersin ve Erdemli turizminin sembolü haline gelmiş.
Binlerce yıldan bu yana verimli topraklarıyla insanlarını besleyen, doğası ve şifalı sularıyla hayat veren, ova ile dağın ölmez sevgilerini barındıran Mersin, birçok uygarlığın kurulduğu önemli bir yerleşim bölgesi.
Mersin, sadece deniz - kum – güneş üçgeninde kalmadan, doğal ve kültürel değerleri tahrip etmeyen, çevreyi ön plana alan, sürdürülebilir turizm çeşitliliğine sahip.