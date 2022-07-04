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Kızının düğün davetiyesini bırakıp dönerken cipiyle uçuruma uçtu

Tokat'ta dün kızının düğün davetiyesini beldedeki yakınlarına bıraktıktan sonra kaybolan Cemil Yıldıran'ın (51), kullandığı cipin yaklaşık 200 metrelik uçuruma uçması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kızının düğün davetiyesini bırakıp dönerken cipiyle uçuruma uçtu
04.07.2022 14:40:39
Kızının düğün davetiyesini bırakıp dönerken cipiyle uçuruma uçtu
İlçede müteahhitlik yapan Cemil Yıldıran, dün akşam saatlerinde Gökal beldesindeki pazar yerine giderek kızı Merve Yıldıran'ın 16 Temmuz'da yapılacak düğünü için yakınlarına davetiye bıraktı.
 
 
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Kızının düğün davetiyesini bırakıp dönerken cipiyle uçuruma uçtu
Ardından dönüşe geçen Cemil Yıldıran'dan bir daha haber alınamadı. Yakınları, Yıldıran için kayıp başvurusunda bulundu. Aramalar sürerken, akrabaları, bugün saat 05.30 sıralarında Cemil Yıldıran'a ait 60 CEMİL YILDIRAN 401 plakalı cipi uçuruma yuvarlanmış halde gördü.
 
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Kızının düğün davetiyesini bırakıp dönerken cipiyle uçuruma uçtu
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler Cemil Yıldıran'ın cipinin bulunduğu noktadan yaklaşık 50 metre yukarıda araçtan fırladığını ve olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.
 
 
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Kızının düğün davetiyesini bırakıp dönerken cipiyle uçuruma uçtu
Yapılan incelemelerin ardından Yıldıran'ın cansız bedeni otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.  Kaynak: Posta
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