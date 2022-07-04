Kızının düğün davetiyesini bırakıp dönerken cipiyle uçuruma uçtu

Ardından dönüşe geçen Cemil Yıldıran'dan bir daha haber alınamadı. Yakınları, Yıldıran için kayıp başvurusunda bulundu. Aramalar sürerken, akrabaları, bugün saat 05.30 sıralarında Cemil Yıldıran'a ait 60 CEMİL YILDIRAN 401 plakalı cipi uçuruma yuvarlanmış halde gördü.