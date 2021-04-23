Kızılay’dan vatandaşlara çağrı: Kan ve immün plazma bağışçıları kısıtlamadan muaf

Ramazan ayı ile birlikte kan ve plazma bağışında yaşanan azalma üzerine Kızılay, vatandaşlara çağrıda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatler ve hafta sonu bağışçıların kısıtlamalardan muaf olduğunu vurgulayan Kızılay, vatandaşları kan merkezlerine davet etti.

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyanın mücadelesini sürdürdüğü COVID-19 pandemisi gündelik hayatın akışını yavaşlatsa da kan ve immün plazma ihtiyacı devam ediyor. Ramazan ayı ve pandemi dolayısıyla bağışlarda ve stoklarda yaşanan azalma eğilimi üzerine Kızılay'dan tüm vatandaşlara kendilerine en yakın kan merkezine giderek bağışta bulunmaları çağrısı yapıldı.

“1 Ünite Kan ile 3 Kişiye Can Oluyorsunuz”

İçerisinde bulunduğumuz süreçte kan bağışının önemini vurgulayan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Kan laboratuvarlarda yapılamayan bir doku. Ancak insan insana verirse şifa olabiliyor. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. Özellikle küresel pandemi ve Ramazan'ın etkisiyle azalan kan bağışlarımız ve ulusal kan stoklarımız alarm veriyor ve ulusal anlamda bir seferberlik çağrısı gerektiriyor. Ramazan ayında mesai saatlerimizi iftar ve sahur saatlerine göre ayarladık. 1 ünite kan verdiğinizde 3 kişiye can oluyorsunuz, doğaya da bir fidan dikmiş oluyorsunuz” dedi.

Kan ve Plazma Bağışçıları Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Dahil Edilmedi

Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar Kızılay'ın www.kanver.org sitesinden ve 168 numaralı çağrı merkezinden kendilerine en yakın kan merkezini öğrenebilecekleri gibi randevu da oluşturabiliyor. Acil kan bekleyen hastaların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerini dikkate alarak düzenleme yapan Kızılay, hafta sonları ve akşam 7'den sonrası için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan bağışçıların kan merkezlerine gelerek 15 dakika içerisinde kan verme işlemini gerçekleştirebileceklerini açıkladı.

COVID-19 vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle immün plazma ihtiyacının da fazla olduğuna dikkat çeken Kızılay, yalnızca 1099 ünite immün plazma stoku bulunduğunu belirterek yoğun bakımdaki COVID-19 hastaları için de vatandaşları web sitesi ve 168 çağrı merkezinden alınan randevularla immün plazma bağışında bulunmaya davet etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.