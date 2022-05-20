Kızıl Gezegen’de 30 gün! NASA, Mars görevine açıklık getirdi
NASA'dan gelen, insanlı uzay araştırmaları hedeflerine dair yeni bir açıklamada mürettebatlı Mars seyahatlerinin ayrıntıları netleştirildi. Açıklanan ayrıntılara göre uzay ajansı ilk etapta astronotların Mars’ta 30 gün kalmasını planlıyor.
Bu bir aylık süre içinde astronotları Kızıl Gezegen'e taşıyan uzay aracının aynı zamanda mürettebata yaşam olarak hizmet etmesi planlanıyor. Bu nedenle Mars seyahatinde kimyasal ve elektrik tahrikli, hibrit bir roket kullanılacak.
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Mevcut teknolojiyle Mars'a insansız uzay yolculuğu en az 7 ay sürüyor. İnsanlı yolculukta bu süre 9 aya çıkabilir. Bu da Mars'a gidecek astronotların Dünya'yla bağını önemli ölçüde zayıf olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla astronotlara yaşam alanı sunacak uzay aracının tasarımı büyük önem kazanıyor.
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Independent Türkçe'den Çağla Üren'in haberine göre uzay ajansının açıklamalarında en dikkat çeken kısım ise mürettebattaki kişi sayısı ve astronotlar arasındaki iş bölümü oldu. Buna göre 4 kişilik mürettebattan iki astronot Kızıl Gezegen yörüngesine yerleşecek bir uzay aracında kalacak. Diğer iki astronot ise 25 ton ağırlığındaki bir iniş aracıyla gezegen yüzeyine inecek.
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Ayrıca yüzeyde gerekebilecek malzemelerden bazılarının önceden indirilmesi planlanıyor. Örneğin, görev süresi dolduğunda yüzeydeki astronotları yeniden yörüngeye taşıyacak olan bir araç da yüzeye önceden konuşlandırılacak. Vogel, ıssız Mars yüzeyinde gerçekten bir Dünya ayı geçirmek için iki mürettebat üyesinin, yaşam alanı sağlayacak ve bilimsel hedefleri tamamlamalarına izin verecek basınçlı bir gezici içinde yaşayabileceğini öne sürüyor.
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NASA uzay mimarileri direktörü Kurt Vogel, ıssız Mars yüzeyinde astronotların bir ay geçirmesi için onlara yaşam alanı sağlayacak ve bilimsel hedefleri tamamlamalarına olanak tanıyacak bir uzay aracı tasarlamanın elzem olduğunu vurguluyor. Ajans yöneticilerinden Pam Melroy ise bu noktada NASA'nın işbirliği yaptığı diğer kurumlara düşen görevlere dikkat çekiyor: Belirlediğimiz hedefler için aldığımız geri bildirimler, önümüzdeki 20 yıl boyunca Ay ve Mars'taki keşif planlarımıza ışık tutacak.
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MARS'A AÇILAN KAPI: ARTEMİS
Uzay ajansı halihazırda Ay'a astronot gönderme çalışmalarını sürdürüyor. Artemis adı verilen bu projeyle 2026'da astronotlar doğal uyduya gönderilecek. Ajans nihayetinde 2020'lerin sonunda Ay yüzeyinde ve çevresinde insanların barınacağı, sürdürülebilir bir üs kurmayı amaçlıyor.
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Bu deneyimden elde edilen veriler, ajansın uzayın derinliklerine yolculuk yapması için kullanılacak. NASA'nın Güneş Sistemi'ndeki ilk hedefiyse Mars olacak. Gelecekte Kızıl Gezegen'de tıpkı Ay'daki gibi kendi kendine yetebilen bir üs kurulması planlanıyor.
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