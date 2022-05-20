Kızıl Gezegen’de 30 gün! NASA, Mars görevine açıklık getirdi

Independent Türkçe'den Çağla Üren'in haberine göre uzay ajansının açıklamalarında en dikkat çeken kısım ise mürettebattaki kişi sayısı ve astronotlar arasındaki iş bölümü oldu. Buna göre 4 kişilik mürettebattan iki astronot Kızıl Gezegen yörüngesine yerleşecek bir uzay aracında kalacak. Diğer iki astronot ise 25 ton ağırlığındaki bir iniş aracıyla gezegen yüzeyine inecek.