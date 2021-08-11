Kızgın boğalarla tehlikeli deney

Doğu Akdeniz barajlarında son durum

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Doğu Akdeniz'in tarımsal sulama başta olmak üzere içme suyu ve elektrik ihtiyacını karşılayan Seyhan, Kozan, Alaköprü, Yarseli, Yayladağı, Aslantaş, Berke ile Kalecik barajlarının su seviyesi azaldı. Adana ve bölgenin en önemli su kaynağı Seyhan Baraj Gölü'nde doluluk geçen yıl ağustos başında yüzde 85,3, su miktarı 1 milyar 881 milyon 674 bin 325 metreküpken, bu senenin aynı döneminde doluluk yüzde 66,93'e, su miktarı 1 milyar 476 milyon 554 bin 819 metreküpe düştü. Kozan Barajı'nda da bu yıl ocakta yüzde 45 olan doluluk oranı ağustos başında yüzde 35'e, 65 milyon metreküp olan su miktarı 54 milyon 560 bin metreküpe indi.