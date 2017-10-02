Kitap okuyan çocuklar bu bakkalda istediğini alıyor
İstanbul'da bir bakkal dükkanı işleten Kanber amca, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için öyle bir uygulama başlattı ki, sonuçtan hem çocuklar hem de kendisi memnun.
TIMETURK | HABER MERKEZİ
İstanbul'da işlettiği bakkal dükkanında bir tezgaha kitap koyan ve bunları çocuklara ücretsiz olarak hediye eden Bakkal Kanber, kitapları okuduktan sonra gelip anlatmaları halinde çocuklara dükkandan istedikleri herşeyi ücretsiz alma imkanı sunuyor.
KİTABI OKUYUP ANLATANA HERŞEY ÜCRETSİZ
Bakkal Kanber, bakkala gelen çocukların "kitapları satıyor musun?" sorularına "hayır, onlar sizin okumanız için ücretsiz" diye cevap verdiğini söylüyor.
"ÖNEMLİ OLAN ÇOCUKLARI KAZANMAK"
"Çocukların isteyeceği cipstir, çikolatadır. O gün onlar için 10 Lira, 20 Lira versek ne olur. Önemli olan onları kazanmaktır." diyen Bakkal Kanber, başka esnaflara da aynısını yapıp, gelecek nesillerin gelişmesi için çocuklara yardımcı olunması gerektiğini belirtiyor.