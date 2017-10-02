Kitap okuyan çocuklar bu bakkalda istediğini alıyor

03.10.2017 01:55:47

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İstanbul'da işlettiği bakkal dükkanında bir tezgaha kitap koyan ve bunları çocuklara ücretsiz olarak hediye eden Bakkal Kanber, kitapları okuduktan sonra gelip anlatmaları halinde çocuklara dükkandan istedikleri herşeyi ücretsiz alma imkanı sunuyor.

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KİTABI OKUYUP ANLATANA HERŞEY ÜCRETSİZ

Bakkal Kanber, bakkala gelen çocukların "kitapları satıyor musun?" sorularına "hayır, onlar sizin okumanız için ücretsiz" diye cevap verdiğini söylüyor.

"ÖNEMLİ OLAN ÇOCUKLARI KAZANMAK"

"Çocukların isteyeceği cipstir, çikolatadır. O gün onlar için 10 Lira, 20 Lira versek ne olur. Önemli olan onları kazanmaktır." diyen Bakkal Kanber, başka esnaflara da aynısını yapıp, gelecek nesillerin gelişmesi için çocuklara yardımcı olunması gerektiğini belirtiyor.