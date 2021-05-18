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Kısıtlama uygulamalarına 'hukuka aykırı' diyen savcı hakkında inceleme

Şanlıurfa Valiliği, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili genelgeleri eleştiren savcı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Şanlıurfa Valiliği, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili genelgeleri eleştiren, 'Muhtemelen işimi kaybedeceğim' diyen savcı Eyüp Akbulut hakkında idari ve adli inceleme başlatıldığını duyurdu.Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi de Akbulut ile ilgili inceleme başlatıp, müfettiş görevlendirdi.

2021-05-18 19:25:12
Evlat nöbeti tutan baba: Annelerin çadırı zaferi kazanmıştır

Evlat nöbeti tutan baba: Annelerin çadırı zaferi kazanmıştır

Oturma eylemi yapan ailelerden baba Celil Begdaş da Mayıs 2019'da dağa kaçırılan oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle bekleyişine devam ediyor. Begdaş, HDP'ye tepkisini partinin il binası önüne siyah çelenk bırakarak gösterdi. Acılı baba Begdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dağa kaçırılan 17 yaşındaki oğluna kavuşuncaya kadar eylemine devam edeceğini söyledi. 'Oğlum Yusuf HDP il binasının ikinci katına gitti, bir daha çıkmadı.' diyen Begdaş, annelere ve babalara yapılanın zulüm olduğunu ifade etti. Begdaş, 'Buradan kalkmayacağız. Annelerin çadırı zaferi kazanmıştır. Evlatlarımızı bu çadır sayesinde getirdik.' dedi.
İsrail polisleri Filistinli genç kızı aralarına alıp darp etti

İsrail polisleri Filistinli genç kızı aralarına alıp darp etti

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün ana kapılarından biri olan Bab El-Amud (Şam Kapısı) kapısında bir kız kardeşimize saldırdı.
Gazze'de patlamamış bomba bulundu!

Gazze'de patlamamış bomba bulundu!

Gazze'de İsrail güçlerinin attığı infilak etmemiş bir MK-84 bombası bulundu
MSB, PKK'lı 'Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği harekatın görüntülerini paylaştı

MSB, PKK'lı 'Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği harekatın görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü PKK'nın sözde askeri kanadının bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey mensubu terörist 'Sofi Nurettin'in saklandığı mağarada vurulduğu anın görüntülerini paylaştı.
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