Kısıtlama uygulamalarına 'hukuka aykırı' diyen savcı hakkında inceleme

Evlat nöbeti tutan baba: Annelerin çadırı zaferi kazanmıştır

Oturma eylemi yapan ailelerden baba Celil Begdaş da Mayıs 2019'da dağa kaçırılan oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle bekleyişine devam ediyor. Begdaş, HDP'ye tepkisini partinin il binası önüne siyah çelenk bırakarak gösterdi. Acılı baba Begdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dağa kaçırılan 17 yaşındaki oğluna kavuşuncaya kadar eylemine devam edeceğini söyledi. 'Oğlum Yusuf HDP il binasının ikinci katına gitti, bir daha çıkmadı.' diyen Begdaş, annelere ve babalara yapılanın zulüm olduğunu ifade etti. Begdaş, 'Buradan kalkmayacağız. Annelerin çadırı zaferi kazanmıştır. Evlatlarımızı bu çadır sayesinde getirdik.' dedi.