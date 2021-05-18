Kısıtlama uygulamalarına 'hukuka aykırı' diyen savcı hakkında inceleme
Şanlıurfa Valiliği, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili genelgeleri eleştiren savcı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Şanlıurfa Valiliği, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili genelgeleri eleştiren, 'Muhtemelen işimi kaybedeceğim' diyen savcı Eyüp Akbulut hakkında idari ve adli inceleme başlatıldığını duyurdu.Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi de Akbulut ile ilgili inceleme başlatıp, müfettiş görevlendirdi.