Kış hastalıklarına karşı birebir! Bağışıklığı güçlü tutuyor

Yumurta, süt, balık, havuç, kayısı, domates, ıspanak, brokoli, kabak gibi besinler A vitamini açısından zengindir ve günlük beslenmeye dahil edilmelidir.
Yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina, kivi, kuşburnu gibi besinlerde C vitamini ve antioksidan açısından zengin olması sebebiyle bağışıklığın güçlendirilmesine destek olacaktır.
E vitamini açısından zengin olan fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, avokado gibi besinler bağışıklığı desteklemektedir.
Badem, ceviz, fındık, fıstık, muz, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllar bağışıklığın güçlendirilmesini sağlayan magnezyum açısından zengin besinlerdir.
Vücut direncinin arttırılmasını sağlayan çinko kaynakları ise; et, karaciğer, balık, süt, yumurta, hindi eti, kabak çekirdeği, kuru baklagiller, deniz ürünleri, rüşeym, susam, fındık, badem, ceviz, fıstıktır.