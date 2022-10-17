Kış hastalıklarına karşı birebir! Bağışıklığı güçlü tutuyor

SIVI TÜKETİMİ

Hayatımızın her anında olduğu gibi mevsim geçişlerinde de su tüketimi çok büyük bir öneme sahip olmaktadır. Havaların soğumasıyla su ihtiyacında azalmalar olabilmektedir. Günlük en az 2-2,5 litre su tüketimine dikkat edilmeli, içilen her bir bardak çay/kahve başına fazladan bir bardak su tüketilmesi gerekmektedir.