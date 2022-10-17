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Kış hastalıklarına karşı birebir! Bağışıklığı güçlü tutuyor

Havaların soğumasıyla ortaya çıkan halsizlik, yorgunluk, enerji düşüklüğü gibi durumlar bağışıklığın da zayıflamasına neden olmaktadır. Eylül ayının gelmesiyle ortaya çıkan grip sezonu için önlemimizi almalı, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekmektedir. Diyetisyen Gözde Karaca ise bu konu hakkında önemli bilgiler verdi. (Sabah)

Kış hastalıklarına karşı birebir! Bağışıklığı güçlü tutuyor
17.10.2022 15:09:29
Kış hastalıklarına karşı birebir! Bağışıklığı güçlü tutuyor

Sonbahar mevsiminde hem dinç ve iyi hissetmek hem de bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak adına iyi beslenmeye dikkat edilmelidir. Peki bu mevsim geçişlerinde neler yapmalı, nasıl beslenmeliyiz?

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Kış hastalıklarına karşı birebir! Bağışıklığı güçlü tutuyor

SIVI TÜKETİMİ

Hayatımızın her anında olduğu gibi mevsim geçişlerinde de su tüketimi çok büyük bir öneme sahip olmaktadır. Havaların soğumasıyla su ihtiyacında azalmalar olabilmektedir. Günlük en az 2-2,5 litre su tüketimine dikkat edilmeli, içilen her bir bardak çay/kahve başına fazladan bir bardak su tüketilmesi gerekmektedir.

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Kış hastalıklarına karşı birebir! Bağışıklığı güçlü tutuyor

BESİN ÇEŞİTLİLİĞİ

Bir öğünde bütün besin gruplarının tüketilmesi hem daha uzun süreli tokluk sağlayacak hem de vücudun ihtiyacı olan makro ve mikro besin öğelerinin karşılanmasını sağlayacaktır.

VİTAMİN-MİNERAL TÜKETİMİ

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Kış hastalıklarına karşı birebir! Bağışıklığı güçlü tutuyor

Yumurta, süt, balık, havuç, kayısı, domates, ıspanak, brokoli, kabak gibi besinler A vitamini açısından zengindir ve günlük beslenmeye dahil edilmelidir.

Yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina, kivi, kuşburnu gibi besinlerde C vitamini ve antioksidan açısından zengin olması sebebiyle bağışıklığın güçlendirilmesine destek olacaktır.

E vitamini açısından zengin olan fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, avokado gibi besinler bağışıklığı desteklemektedir.

Badem, ceviz, fındık, fıstık, muz, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllar bağışıklığın güçlendirilmesini sağlayan magnezyum açısından zengin besinlerdir.

Vücut direncinin arttırılmasını sağlayan çinko kaynakları ise; et, karaciğer, balık, süt, yumurta, hindi eti, kabak çekirdeği, kuru baklagiller, deniz ürünleri, rüşeym, susam, fındık, badem, ceviz, fıstıktır.

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Kış hastalıklarına karşı birebir! Bağışıklığı güçlü tutuyor

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan selenyumu bolca içeren deniz ürünleri, kırmızı-beyaz et, mantar, ay çekirdeği, susam, yumurta, esmer pirinç, mercimek ,yağlı tohumlar beslenmeye dahil edilmelidir.

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