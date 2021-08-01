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Kırmızı kuyruklu şahinin özelliği şaşırtıyor

Yerdeki nesneleri seçmek zor olduğu için hava akımına karşı durarak arazi taraması yapan bir Kırmızı kuyruklu şahin.

2021-08-01 09:09:32
Victoria taçlı güvercinin eşsiz güzelliği

Victoria taçlı güvercinin eşsiz güzelliği

Victoria taçlı güvercinin renk tonunu ve eşsiz güzelliğini görenler hayran kalıyor.
CHP’li vekil Turan Aydoğan'ın polis ile diyaloğu tepki çekti

CHP’li vekil Turan Aydoğan'ın polis ile diyaloğu tepki çekti

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, uygulama yapan polisin aracını durdurması üzerine 'Bakanının kimliğine bakabiliyor musun?' dedi. Polis memurunun milletvekili olduğunuzu bilmiyorum demesi üzerine 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var al oradan bak' diyen Aydoğan, hızla olay yerinden uzaklaştı.
Marmaris'te yangından kaçan domuz sürüsü şehre indi

Marmaris'te yangından kaçan domuz sürüsü şehre indi

Marmaris'te günlerdir devam eden orman yangınlarından kaçan domuz sürüsü şehre indi.
İşte tam isabet anları; 'Harikasın Mete!'

İşte tam isabet anları; 'Harikasın Mete!'

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda final maçında milli okçu Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. Milli sporcumuz bu başarıyla ülkemize hem olimpiyat tarihindeki ilk okçuluk madalyasını hem de Tokyo 2020'deki ilk altın madalyayı getirdi!
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