Kırıkkale'de otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü
Kazada hayatını kaybedenlerden Altıntop'un, AK Parti'den Kırıkkale İl Genel Meclisi üyesi olduğu öğrenildi
05.10.2017 00:15:42
Kırıkkale'de otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kırıkkale'de otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü kimliği henüz belirlenemeyen 71 DH 240 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri Karayolu'ndaki Hurdalık Kavşağı'nda, trafik ışıklarında bekleyen Süleyman Başarır idaresindeki 40 KD 721 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, çapmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan sürücü ile Habip Altıntop, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. 112 acil servis ekipleri, otomobilden çıkarılan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobil sürücü ve Altıntop'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu Kırıkkale Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.
Habip Altıntop'un, AK Parti'den Kırıkkale İl Genel Meclisi üyesi olduğu öğrenildi.