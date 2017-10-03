Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin akademik yıl açılışı

03.10.2017 21:42:48

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, "Türk dünyası olarak birleşiyoruz ki küresel ve bölgesel güçler tarihimizi, geleceğimizi ve inançlarımızı belirlemesinler" dedi.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) 2017-2018 akademik yılı açılış töreni, Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki konferans salonunda yapıldı.

İki ülkenin milli marşların okunmasıyla başlayan törende konuşan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Kılıç, Türk dünyasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Kılıç, Türk dünyasındaki halkların arasındaki ortak medeniyetine, kökenine, tarihine ve diline dikkati çekerek, "Türk Dünyası olarak birleşiyoruz ki küresel ve bölgesel güçler tarihimizi, geleceğimizi ve inançlarımızı belirlemesinler. Çünkü tek başımıza kalırsak bu güçler tarihimizi ve geleceğimizi belirlerler. Bunun için Türk Konseyini, Türk Akademisini, TÜRKSOY'u, Türk Parlamentolar Birliğini ve Türk Üniversiteler Birliğini kuruyoruz" şeklinde konuştu.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin iki ülke arasında kurulan bir "ortak üniversite" olduğunu belirten Kılıç, Türk Dünyasının geçmişini araştırarak ortak noktasını bulup gençleri ortak geleceğe hazırlaması gerektiğinin altını çizdi.

Törende, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı KTMÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Yusuf Tekin'in tebrik mesajı okunurken, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin de "Geçmişten geleceğe üniversiteler" konulu ilk açılış dersi verdi.

Türkiye ve Kırgızistan hükümetleri arasında ortaklaşa 30 Eylül 1995 yılında kurulan ve 6 bin 68 öğrencinin eğitim gördüğü Manas Üniversitesinin kuruluşundan bu yana tesislerin oluşturulmasına, donanımına, bilgi ve teknolojilerine, insan kaynaklarına yaklaşık 90 milyon ABD doları yatırım yapıldığı bildirildi.



