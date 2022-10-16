Kıranşal’a SP’nin yayın organından sansür geldi

6’lı masa eleştirisi paylaşım rekorları kıran Abdülaziz Kıranşal’a SP’nin yayın organı Tv5’ten sansür geldi. Kıranşal, “Bir derdimiz var” derslerinin bundan sonra YouTube hesabından yayınlanacağını duyurdu.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz günlerde 6'lı masaya yönelik eleştirileri sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Milli Gazete yazarı Abdülaziz Kıranşal'a Tv5'ten sansür geldi. Kıranşal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Her Cumartesi 18.00 da Tv5 Televizyonumuzda yayınlanan programlarımıza kanal yönetimimiz tarafından ara verilmiştir. Kanal yönetimimize ve çalışan tüm kardeşlerimize şimdiye kadar sesimizin size ulaşması konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah Razı olsun... Önümüzdeki haftadan itibaren "Bir derdimiz var" derslerimizi YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

SANA BÜTÜN HAKSIZLIKLARI YAPAN BU SİSTEM DEĞİL Mİ?

6'lı masanın bir ayağını oluşturan Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete yazarı Abdulaziz Kıranşal masada bulunan partilerin yaptığı açıklamalara tepki göstermişti.

Tepki gösterdiği açıklamaları tek tek sıralayan Kıranşal, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben bu ekonomik düzenden faiz düzeninden rahatsızım değişim istiyorum. Tamam yerine kimi getireceksin? Yerine gelecek adam ben geldiğim zaman faizi arttıracağım diyor. Şikayet ediyor. Ahlaksızlıktan, sapkınlıktan şikayetçiyim diyor. Ben geldiğim zaman İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağım diyor. LGBT'yi protesto ettiğin zaman ben onu nefret suçu sayacağım diyor. Bu nasıl değim ya, Adam ben gelir gelmez Avrupa normlarını yerine getireceğim diyor. Sana bütün haksızlıkları yapan bu batılı sistem değil mi? Ben eğitim sisteminden rahatsızım. Ben geldiğim zaman 4-6 yaş Kur'an Kursu'nu kapatacağım diyen adamla mı değişim olacak. Biz Erbakan Hocamızın dediği gibi ne sağdayız ne soldayız. Biz dinimizin ve inancımızın gereği hak yol neredeyse oradayız. Bize dayatılan ya şunu seçeceksin ya bunu dayatmasını kabul etmeyeceğiz.”