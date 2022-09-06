Kiracılar bu tuzaklara düşmesin
Gayrimenkul Portföy Yöneticisi ve Myinvestor'ün kurucusu Yasin Bayraktar, son dönemde artan kiracı- evsahibi anlaşmazlıklarında öne çıkan konuları ve çözüm önerilerini Timetürk'e değerlendirdi.
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Gayrimenkul Portföy Yöneticisi ve Myinvestor'ün kurucusu Yasin Bayraktar, son dönemde artan kiracı- evsahibi anlaşmazlıklarında öne çıkan konuları ve çözüm önerilerini Timetürk'e değerlendirdi.
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Pakistan için yardım kampanyası başlattık
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Pakistan’da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Pakistan’ın çeşitli bölgelerinde incelemelerini sürdürüyor.
Bakan Kurum ve Bakan Soylu Pakistan’ın Karaçi sel bölgesinde havadan ve karadan incelemelerde bulundu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, selden etkilenen Pakistan’da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.