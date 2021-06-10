Kıraç coşturdu: 'Haydi! Milli Takım!'
Şarkıcı Kıraç sosyal medya hesabından paylaştığı çalışmasında A Milli Takım'a seslenerek, 'Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer MEHMETÇİK siniz!' dedi.
Şarkıcı Kıraç sosyal medya hesabından paylaştığı çalışmasında A Milli Takım'a seslenerek, 'Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer MEHMETÇİK siniz!' dedi.
THY'den Milli Takım'a anons: Finale uçuyoruz
Uçağın Kaptan Pilotu Akın Deniz, Milli Takıma inançlarını kaybetmemeleri gerektiğini hatırlatarak şunları söyledi: 'Değerli milli takımımız, kaptan pilotunuz konuşuyor. Size yolculuğumuz ile ilgili bazı bilgiler vermek isterim. Şampiyonluğa giden bu rotada uçağımızdaki 84 milyon yolcumuz ile heyecanın doruklarında seyrediyoruz. Havamız gayet Güneş'li ve adrenalini yüksek 90 dakikalara hazırız. Yolculuğumuzda türbülanslar da olabilir, bu pozisyonlarda lütfen kendinize inancınızı kaybetmeyiniz. Varış yerimiz olan Wembley Stadyumu'na 11 Temmuz günü saat 21.00'da ulaşmış olacağız. Desteğe ihtiyacınız olduğunda elinizi kalbinize götürerek bize ulaşabilirsiniz. THY ailesi olarak sizinle aynı formayı giymekten, ay-yıldızlı bayrağımızı birlikte taşımaktan gurur duyuyoruz. Yolunuz açık olsun.'
İHH, Kurban'da 65 ülkede 5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor
İHH, 29 yılın verdiği tecrübe ile bu yıl da yine mazlumların yanında olacak; hayırseverlerin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için “Kurbanla Hatırla” sloganıyla Türkiye ile birlikte 65 ülkeye yola çıkacak. Bu yıl 5 milyon kişiye ulaşma hedefleniyor.İHH’nın bu yılki kurban bedeli yurtiçi ve yurtdışı 1.200 TL.
Maraş'ta turizme hazırlık telaşı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıl sonra bir bölümü Ekim 2020'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'taki çalışmalar hızla devam ediyor. KKTC'de salgın koşullarının hafiflemesiyle geçen yıl kademeli olarak açılma süreci başlayan Maraş bölgesindeki çalışmalar ivedilikle sürüyor. Maraş bölgesinde yapılan çevre ve peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra kamuya ait bölgede iki plaj ve bir çay bahçesinin faaliyete girmesi için çalışmalar devam ediyor. KKTC'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından yaz aylarında bölgenin çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. Yapılan yeni düzenlemeyle Maraş'ın açılan bölümü 08.00-20.00 saatleri arasında yayalar tarafından ziyaret edilebilecek.