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Kira kavgası büyüyor

Son bir yıl içinde İstanbul'da konut kiralarının katlanması eski kiracılarla ev sahiplerini karşı karşıya getirdi.

2021-09-30 13:40:50
Fırsatçı emlakçılara dikkat

Fırsatçı emlakçılara dikkat

TIMETURK Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı, hızla artan kira fiyatlarinda fırsatçılık yapan emlakçıların olduğunu belirterek, tüketicilere, markalı emlak danışmanlık firmalarına öncelik vermelerini önerdi.
Kargo görevlisine yumruklu saldırı kamerada

Kargo görevlisine yumruklu saldırı kamerada

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Yakup A., evinin önünde malzeme ayıran kargo görevlisi O.Ç.'ye yumruk atarak saldırdı. İhbarla gelen polisi gören Yakup A., taş atarak evinin camlarını kırdı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 24 Eylül'de, Körfez'e bağlı Hacı Osman Mahallesi Can Sokak'ta meydana geldi. Yakup A., evinin önünde durup, araçta kargo malzemelerini ayıran dağıtım görevlisi O.Ç.'ye saldırdı. Araçtan inip, polise haber veren O.Ç.'ye yumruk atmaya devam eden Yakup A., ekipleri görünce taş atarak, kendi evinin camlarını kırdı. Daha önce de bir kişiye saldırdığı belirtilen ve gözaltına alınan Yakup A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Sadakataşı bir yılda 1100 su kuyusu açılışı gerçekleştirdi

Sadakataşı bir yılda 1100 su kuyusu açılışı gerçekleştirdi

Geri kalmış ve yardıma muhtaç coğrafyalarda yardım faaliyetleri sürdüren Sadakataşı Derneği, son bir yılda 1100 su kuyusu açılışı gerçekleştirdi.
Kuşların buğday yığınlarına akını

Kuşların buğday yığınlarına akını

Muş'ta yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan kuşlar, beslenebilmek için buğday, arpa ve ay çekirdeği yığınlarının oluşturulduğu tarlalara akın ediyor.
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