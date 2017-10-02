SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

Kim Jong-Nam'ın katil zanlıları hakim karşısında

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un üvey kardeşi Kim Jong-Nam'ın öldürülmesi ile ilgili tutuklu bulunan iki kadın, hakim karşısına çıktı

Kim Jong-Nam'ın katil zanlıları hakim karşısında
02.10.2017 22:50:15
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un üvey kardeşi Kim Jong-Nam'ın öldürülmesi ile ilgili tutuklu bulunan iki kadın, hakim karşısına çıktı.

Malezya Shah Alam Yüksek Mahkemesi'nde bu sabah ilk defa hakim karşısına çıkan sanıklar Siti Aisyah (25) ve Doan Thi Huong (29), suçsuz olduklarını savundu. Dört polis aracı eşliğinde sabah saat 08.00 sularında mahkeme binasına getirilen sanıklara özel çelik yelek giydirildiği görüldü. Mahkeme sanıkların suçlarını ana dilleri olan Endonezce ve Vietnamca dillerinde okuttu.

Sanıklar, ifadelerinde ellerindeki maddenin kimyasal madde olduğunu bilmediklerini ve bunu bir televizyon programı için düzenlenen bir şaka sandıklarını iddia etti.

Mahkemede tanık olarak dinlenen 38 yaşındaki havalimanı görevlisi Juliana Idris, "Kim Jong-Nam yaklaşık 10-20 dakika yanımdaydı, elleri titrek bir şekilde bana zabıt tutturmak istediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Duruşmanın yaklaşık 23 gün devam etmesi bekleniyor. Yüksek Mahkeme tarafından şahitlik yapmaları için 40 kişinin duruşmalara çağrılacağı belirtildi.

Şubat 2017'de Kuala Lumpur'dan Çin'in Makao bölgesine gitmek üzere havalimanına gelen Jong-Nam, uçuşa az bir süre kala yanına yaklaşan iki genç kadın tarafından yüzüne kimyasal bir madde olan VX'in püskürtülmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

        YORUM YAZ
    İlhan Kesici
    İlhan Kesici
    Türk mühendis ve siyasetçi İlhan Kesici kimdir? İşte İlhan Kesici biyografisi...
    02.10.2017 21:55:24
    Aykut Erdoğdu
    Aykut Erdoğdu
    Türk maliyeci, siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu kimdir? İşte Aykut Erdoğdu biyografisi....
    02.10.2017 21:48:27
    Selina Özuzun Doğan
    Selina Özuzun Doğan
    Ermeni asıllı Türk siyasetçi ve avukat Selina Özuzun Doğan kimdir? İşte Selina Özuzun Doğan biyografisi...
    02.10.2017 21:42:40
    İlhan Cihaner
    İlhan Cihaner
    Eski Cumhuriyet Başsavcısı, Türk hukukçu, siyasetçi, köşe yazarı ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili İlhan Cihaner kimdir? İşte İlhan Cihaner biyografisi...
    02.10.2017 21:33:49
    Mehmet Bekaroğlu
    Mehmet Bekaroğlu
    Türk tıp profesörü, psikiyatrist, akademisyen, siyasetçi Mehmet Bekaroğlu kimdir? İşte Mehmet Bekaroğlu biyografisi...
    02.10.2017 21:23:03
    Ozan Balaban: FIBA'nın işine geldiği gibi hareket etmemesi lazım
    Ozan Balaban: FIBA'nın işine geldiği gibi hareket etmemesi lazım
    Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Ozan Balaban, FIBA'nın üzerine düşeni yapması durumunda Euroleague'le arasındaki sorunun çözüleceğini belirterek, 'FIBA burada adım atsın ve NBA'de oynayan oyuncuların da gelmesini garanti etsin' dedi.
    02.10.2017 20:26:50
    FBI'dan kafa karıştıran açıklama
    FBI'dan kafa karıştıran açıklama
    Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Las Vegas'ta Route 91 Harvest müzik festivalinde düzenlenen silahlı saldırının terör örgütü DEAŞ'le bağlantısının olmadığını açıkladı.
    02.10.2017 20:26:37
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Barzani'den yeni açıklama: Artık ölebilirim
    Barzani'den yeni açıklama: Artık ölebilirim
    Madagaskar'daki veba salgınında ölü sayısı artıyor
    Madagaskar'daki veba salgınında ölü sayısı artıyor
    Semih Yalçın'dan Meral Akşener'e: Kripto abla
    Semih Yalçın'dan Meral Akşener'e: Kripto abla
    Fatih Erbakan'ın partisinin adı 'Refah' mı olacak?
    Fatih Erbakan'ın partisinin adı 'Refah' mı olacak?
    Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sonuçları açıklandı
    Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sonuçları açıklandı
    Irak'ta isim oyunları
    Irak'ta isim oyunları
    İngiliz FT'den Barzani yorumu: Hesap hatası
    İngiliz FT'den Barzani yorumu: Hesap hatası
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    İran'dan Irak sınırına askeri sevkiyat
    İran'dan Irak sınırına askeri sevkiyat
    IKBY'de muhalefetten 'Siyasi Liderlik' tepkisi
    IKBY'de muhalefetten 'Siyasi Liderlik' tepkisi
    Erdoğan: Her şeye hazır olalım, Komutanlar: Hazırız
    Erdoğan: Her şeye hazır olalım, Komutanlar: Hazırız
    Mavi Marmara’da artık davalı taraf Türkiye
    Mavi Marmara’da artık davalı taraf Türkiye
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sofuoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sofuoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
    Ortaylı: Türkiye’nin en önemli sorunu Kerkük ve Erbil Türkleri
    Ortaylı: Türkiye’nin en önemli sorunu Kerkük ve Erbil Türkleri
    Körfez'in yeni maşası 'Türk gazeteciler' mi?
    Körfez'in yeni maşası 'Türk gazeteciler' mi?
    Meclis'te davet tartışması
    Meclis'te davet tartışması
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    TSK Göktürk harflerini yasakladı mı?
    TSK Göktürk harflerini yasakladı mı?
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    İran'da Aşura etkinlikleri
    İran'da Aşura etkinlikleri
    Taşkent'te kurulacak turizm bölgesi Türk şirketine emanet
    Taşkent'te kurulacak turizm bölgesi Türk şirketine emanet
    Bahçeli: Kerkük ikinci Kerbela olmasın
    Bahçeli: Kerkük ikinci Kerbela olmasın
    Yılmaz: TEOG yerine 3 alternatif hazırlıyoruz
    Yılmaz: TEOG yerine 3 alternatif hazırlıyoruz
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    TİMETÜRK BİYOGRAFİ
    Cemal Gürsel
    Cemal Gürsel
    Aydan Özoğuz
    Aydan Özoğuz
    Aylin Kotil
    Aylin Kotil
    Sadettin Saran
    Sadettin Saran
    Seyfettin Yılmaz
    Seyfettin Yılmaz

    Timeturk.com

    Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları