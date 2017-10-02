Kim Jong-Nam'ın katil zanlıları hakim karşısında

02.10.2017 22:50:15

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un üvey kardeşi Kim Jong-Nam'ın öldürülmesi ile ilgili tutuklu bulunan iki kadın, hakim karşısına çıktı.Malezya Shah Alam Yüksek Mahkemesi'nde bu sabah ilk defa hakim karşısına çıkan sanıklar Siti Aisyah (25) ve Doan Thi Huong (29), suçsuz olduklarını savundu. Dört polis aracı eşliğinde sabah saat 08.00 sularında mahkeme binasına getirilen sanıklara özel çelik yelek giydirildiği görüldü. Mahkeme sanıkların suçlarını ana dilleri olan Endonezce ve Vietnamca dillerinde okuttu.Sanıklar, ifadelerinde ellerindeki maddenin kimyasal madde olduğunu bilmediklerini ve bunu bir televizyon programı için düzenlenen bir şaka sandıklarını iddia etti.Mahkemede tanık olarak dinlenen 38 yaşındaki havalimanı görevlisi Juliana Idris, "Kim Jong-Nam yaklaşık 10-20 dakika yanımdaydı, elleri titrek bir şekilde bana zabıt tutturmak istediğini söyledi" ifadelerini kullandı.Duruşmanın yaklaşık 23 gün devam etmesi bekleniyor. Yüksek Mahkeme tarafından şahitlik yapmaları için 40 kişinin duruşmalara çağrılacağı belirtildi.Şubat 2017'de Kuala Lumpur'dan Çin'in Makao bölgesine gitmek üzere havalimanına gelen Jong-Nam, uçuşa az bir süre kala yanına yaklaşan iki genç kadın tarafından yüzüne kimyasal bir madde olan VX'in püskürtülmesi sonucu hayatını kaybetmişti.