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Kılıçlar çekildi! Kuruluş Osman'da büyük savaş başlıyor

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yine heyecan dolu bir bölümle izleyicisini ekrana kilitleyecek. 82. Bölüm ile ekranlara çıkacak dizide büyük savaş sonunda başlıyor.

2022-02-15 16:19:17
BAE’den Türkçe ‘kardeşlik’ videosu

BAE’den Türkçe ‘kardeşlik’ videosu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi haber ajansı WAM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla 'BAE-Türkiye kardeşliğine' vurgu yapılan Türkçe kısa bir video yayınladı.
Seferihisar’da gündem olan kavgada yeni görüntüler

Seferihisar’da gündem olan kavgada yeni görüntüler

Seferihisar’da gündeme oturan köpek tartışması ile ilgili sosyal medyada tepki toplayan kişi tarafından çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kuş evlerinden elde edilen gübreler bağ ve bahçelerde kullanılıyor

Kuş evlerinden elde edilen gübreler bağ ve bahçelerde kullanılıyor

Osmanlılara dayanan kuş evleri 2-3 metre çapında 8-10 metre yüksekliğinde
Bakan Koca paylaştı; Kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi

Bakan Koca paylaştı; Kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili, ''Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin.' ifadesini kullandı.
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