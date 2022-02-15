Kılıçlar çekildi! Kuruluş Osman'da büyük savaş başlıyor
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yine heyecan dolu bir bölümle izleyicisini ekrana kilitleyecek. 82. Bölüm ile ekranlara çıkacak dizide büyük savaş sonunda başlıyor.
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yine heyecan dolu bir bölümle izleyicisini ekrana kilitleyecek. 82. Bölüm ile ekranlara çıkacak dizide büyük savaş sonunda başlıyor.
Bakan Koca paylaştı; Kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili, ''Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin.' ifadesini kullandı.