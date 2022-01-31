Kılıçdaroğlu'ndan ''trol'' raporu: İsim vererek anlattı

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan saat 21.00'de açıklama yapacağını kaydetmişti. Beklenen açıklamayı video olarak yayınladı.

Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodaki açıklamaları şöyle:

"Bugün saray tarafından bana özel olarak atanan trolleri ve devasa troll ağını anlatmak için sizleri davet ettim. Biliyorsunuz bu sarayın şatafatın devam etmek için beslediği yapılar var. Milletin mutfağı faturalardan kıırılırken devasa bir troll ağı hazineden çalınan paralarla besleniyor. Bir imza ile. Neden 6 milyar lira beşli çeteden birine aktarılıyor. Onlar bu parayla havuz medyası gibi kanalları finanse ediyorlar. finanse edilen diğer bir illegal ordu da işte bu troller. Sizin paranızı önce hazineye alıyorlar sonra bunları aktarıyorlar. Yetmiyor para o yüzden sizlere döndüler vergi üstüne vergi zam üstüne zam... Faturayı yine çıkarıyorlar. Çünkü yeniden götürmek üzere hazineye para aktarmaları gerekiyor. Islak imzalarla. Ben de bu trol ağının deşifre edilmesi için araştırmacılardan yardım istedim elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk illegal bir trol ağının nasıl çalıştığını gösteriyor. Ayrıca isim isim deşifre ediyor bu trolleri. Ama ben bana atanan trolleri tebrik ederim müthiş bir iş çıkarmışlar."