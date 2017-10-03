Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden başdanışmanı Özdemir ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu
03.10.2017 22:56:26
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden başdanışmanı Veli Özdemir ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden başdanışmanı Veli Özdemir ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Özdemir'in annesi Ümmügülsüm Özdemir'in vefatı nedeniyle aileyi ziyaret ettiği bildirildi.