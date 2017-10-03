Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Erdal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
03.10.2017 22:04:21
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal'ın ailesini ziyaret etti.
Ankara Valisi Topaca ve şehidin ailesi, Kılıçdaroğlu'nu taziye ziyaretinin sonrasında evden uğurladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal'ın ailesini ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şehit Jandarma Yüzbaşı Erdal'ın Çakırlar Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, evin önünde kurulan çadırda, şehidin babası Satılmış Erdal'a taziyelerini iletti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit için dua edildi.
Ankara Valisi Topaca ve şehidin ailesi, Kılıçdaroğlu'nu taziye ziyaretinin sonrasında evden uğurladı.