Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gitti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.
05.12.2017 21:03:33
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.
Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle, saat 19.50'de Atatürk Havalimanı'ndan Londra'ya hareket etti.
Kılıçdaroğlu'nu, havalimanından Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve ilgililer uğurladı.