Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavclığı Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlattı.
06.12.2017 15:12:32
Ankara Cumhuriyet Başsavclığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavclığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin dünkü "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.
Başvuru dilekçesinde, Kılıçdaroğlu hakkında atılı suçtan soruşturma yapılarak, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.