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Kıl payı kurtuldu! Bir anda alev aldı

Batman'da bir otomobil, akaryakıt aldıktan sonra bir anda alev aldı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

2022-01-08 22:33:50

Olay, öğle saatlerinde Batman-Siirt çevreyolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, akaryakıt aldıktan sonra aracı çalıştırdı.

Araç saniyeler içinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcular alev içinde kalan aracın kapısını açıp dışarı çıktı. İstasyon çalışanlarının alev içinde kalan otomobilin pompalara çarpmaması için gösterdiği çaba ve olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü görülüyor.

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